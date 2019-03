I COMMENTI

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

IL TABELLINO

Capradosso

Ginestra

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Vittoria di misura (0-1) per Ginestra sul campo del Capradosso, allenata dall’ex mister gialloverde Peppino Tulli, nella settima di ritorno di Prima categoria. Partita molto combattuta a centrocampo e, perciò, poco ricca di emozioni da gol. Per Ginestra continua il momento di forma, anche sotto la statistica dei gol subìti: 5 di fila sono ora i match in cui il portiere Ifilti non ha subìto gol. Undicesima sconfitta stagionale, invece, per Capradosso, con mister Tulli che, però, resta fiducioso per le prossime partite.Primo tempo equilibrato, con le due squadre che inizialmente tentano di portarsi subito in vantaggio. Capradosso tenta il gioco in velocità, con scambi stretti mentre Ginestra, prova il giro palla. La prima azione saliente del match è targata Capradosso, con un tiro dai 30 metri di Carloni, che si spegne sul fondo dopo essere passato sopra la traversa di poco. Con questo tiro, Capradosso ottiene coraggio e si spinge interamente e con continuità nell’area del Ginestra, costringendo gli uomini di mister Leoni a giocare di contropiede, cercando le sponde dell’ariete Fiordiponti. Il risultato, però non cambia nei primi 45’: è 0-0 tra Capradosso e Ginestra.Nella ripresa parte forte Ginestra, che prova forsennatamente ad aprire varchi centrali per provare ad impensierire Santarelli, fino a quel momento inoperoso. Nonostante ciò è il neoentrato Lou ad avere la palla giusta per portare in vantaggio Capradosso, al 23’: l’esterno d’attacco riceve un cross dalla destra ad opera di Carloni e non riesce a deviare la palla in rete. Dopo soli 2’ è però il Ginestra ad andare in vantaggio: dagli sviluppi di un corner, la palla arriva a D’Annibale che salta un avversario e mette la palla sul secondo palo con un ottimo e preciso cross, che Giontella spinge in rete, incrociando la traiettoria alla sinistra di Santarelli, sul palo dove l’estremo difensore dei padroni di casa non può arrivare. Dopo una girandola di cambi per entrambe le formazioni, Capradosso prova a pareggiare il conto dei gol ma non può nulla contro la rocciosa difesa del Ginestra. Termina perciò, così, il match: Ginestra batte in trasferta il Capradosso con il punteggio di 0-1.: «Sono molto soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi: hanno lottato, con grinta e voglia. Purtroppo, l’infortunio di Recchia al 20’ del primo tempo, ci ha costretto a cambiare stile di gioco. Abbiamo giocato con 5 fuori quota e il migliore in campo, a mio avviso, è proprio stato uno di loro, il classe 2002 Maurizio Tomassetti. Abbiamo perso contro un’ottima squadra, sostenuta da una buona società ed allenata da un mister umile e capace. Loro hanno sbagliato di meno ed hanno vinto. Molto semplice: vince chi sbaglia di meno. In settimana analizzeremo gli errori commessi oggi, per cercare di terminare in maniera dignitosa questo campionato».: «Partita sicuramente non bella, giocata sottotono dai miei nonostante le nostre potenzialità. Certo, sappiamo che non è mai facile giocare contro una squadra allenata da mister Tulli. Nel primo tempo siamo stati troppo lenti nel giro palla, sbagliando alcuni appoggi. Nonostante ciò portiamo a casa tre punti importanti per farci rimanere nelle zone d’alta classifica. Vittoria importante anche perché arrivata in trasferta. Continuiamo così!».: Santarelli, Carloni, Ma. Tomassetti, Tosoni, Nicoli, M.Formichetti, Salusest (dal 45’+3’ Mi. Tomassetti), Cenciotti (dal 28’ st. Serafini), Recchia (dal 20’ pt. Lou), Ortenzi, Massimi. A disp. De Massimi, Micaloni, Cipolloni, Buzzi, A.Formichetti. All. Peppino Tulli.: Ifilti, Giontella, Monti (dal 1’ st. D’Annibale), Guidi, Salvati, Adenhi, Conti, Marcangeli (dal 26’ st. Aureli), Falchetti (dal 45’ st. Ferri), Fiordiponti, Marcelli (dal 8’ st. Patras). A disp. Troiani, Bossi, Rossi, Boni. All. Giancarlo Leoni.: Torreti di Ostia Lido: Giontella (25’ st.): ammoniti: Lou, Ma. Tomassetti (C), Adenhi (G); angoli: 3-4.