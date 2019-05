I COMMENTI

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Canneto)

IL TABELLINO

Capradosso

Atletico Canneto

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Sotto un cielo grigio e a tratti piovoso, è andata in scena la gara tra Capradosso ed Atletico Canneto, per la giornata numero tredici di ritorno del campionato di Prima categoria. Vincono 2-0 i padroni di casa che, con un gol per tempo, tornano alla vittoria dopo più di due mesi. Sconfitta amara per Canneto, che torna a casa senza punti.Primo temo giocato su un buon ritmo di pressing da parte di entrambe le formazioni. Tanti sono, però, gli errori in fase d’impostazione da parte delle due reatine, che faticano a trovare gli spazi per le conclusioni e, tutto ciò, non favorisce lo spettacolo. Al 22’, passa in vantaggio il Capradosso: approfittando di un errore in uscita da parte dei due centrali ospiti, Cenciotti si invola verso la porta di Ferazzoli e lo batte con un preciso piatto destro. Al 40’, però, viene concesso un calcio di rigore al Canneto per una trattenuta in area granata: ad incaricarsi della battuta è il capitano, Croce, che spiazza Falasca ma vede la palla ribattere sulla base del palo alla destra del portiere di casa. Il primo tempo, perciò, si chiude sul punteggio di 1-0.Nella ripresa, partono meglio gli ospiti, che attaccano con forza e portano molti uomini all’interno dell’area del Capradosso, che perciò ne approfitta con alcune ripartenze che, però, non portano a chiare occasioni da gol. Al 18’, accade l’episodio che chiude di fatto la gara: su un altro pasticcio difensivo ospite, Recchia recupera palla al limite dell’area ospite e va all’uno contro uno con Ferazzoli ma subisce fallo dal centrale ospite, che trattiene l’attaccante pugliese. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e, perciò, viene assegnato il penalty per i granata, realizzato da Tosoni. Dopo il 2-0, l’Atletico Canneto prova ad attaccare ancora per riaprire il match, ma si rende pericoloso solo con due tiri da fuori di Pandimiglio, uno al 32’ e l’altro al 44’, con la palla che però termina sul fondo in entrambi i casi. Termina così la gara: Capradosso batte Atletico Canneto 2-0.: «Vittoria, a mio avviso, meritata. Eravamo decimati, come anche i nostri avversari, che sono una buona squadra, tosta da affrontare. Nonostante ciò, siamo riusciti a vincere questo match: è una piccola grande soddisfazione per i miei ragazzi ed io sono molto contento per loro, in quanto si meritavano questo successo. Abbiamo dimostrato oggi, come nelle altre sfide contro le altre big, di avere uno spessore, un corpo ed un’anima! Fa piacere vincere l’ultima gara in casa, per chiudere finalmente questo torneo anomalo, perché a mio avviso di torneo si è trattato! Nella mia, penso, lunga carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, posso dire di non aver mai visto una competizione così anomala e strana come quella di quest’anno, tra ritiri improvvisi e partite terminate prima del triplice fischio solo perché non si arrivava al numero minimo di giocatori in campo. Tornando al match odierno, dico solo che sono estremamente soddisfatto e contento della prestazione dei miei ragazzi. Infine, termino dicendo che fa piacere incontrare giocatori avversari che ho allenato durante le mie esperienze: anche quest’oggi, ho avuto da loro riconoscenza e rispetto; ciò significa che, una volta terminata ogni mia esperienza, ho lasciato in ogni club allenato una buona memoria ed una scia positiva».: «I presenti hanno sempre ragione, perciò ringrazio personalmente uno ad uno i ragazzi che sono venuti qui in trasferta. Per quanto riguarda la gara, è stato un match classico di fine stagione. Nel primo tempo, a causa di una nostra disattenzione, siamo passati in svantaggio. Abbiamo, purtroppo, sbagliato un rigore con Croce. Nella ripresa, a mio avviso, abbiamo giocato inizialmente con il giusto appiglio ma non siamo riusciti a siglare il gol. Subito dopo è uscito il Capradosso, che ha siglato il 2-0 su rigore. Dopo il raddoppio, abbiamo perso le motivazioni e la gara è proseguita su ritmi molto blandi. Complimenti al Capradosso ed anche al direttore di gara, che ha arbitrato bene il match, con un buon atteggiamento».: Falasca, Nicoli, Massimi, Buzzi, A. Formichetti, M. Formichetti, Salusest, Tosoni, Recchia, Cenciotti, De Massimi. All. Peppino Tulli.: Ferazzoli, Ceccarelli, Petrivelli, Cacchiani, Gattarelli, Croce, Pastorelli, Nobili, Mencio, Pandimiglio, Di Girolamo. A disposizione: Passarani. All. Moreno Passarani.: Carrone Tamburro di Tivoli: Cenciotti (22’ pt.), Tosoni (18’ st.): ammoniti: Recchia (C), Gattarelli (AC); angoli: 1-3.