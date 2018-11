I COMMENTI

Marco Pompili (Allenatore Capradosso)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice

IL TABELLINO

Capradosso

Amatrice

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Amatrice espugna il campo di 4Stade e conquista il secondo posto del girone C di Prima categoria (raggiungendo Babadook) scavalcando il Capradosso, battuto 0-1.Prima frazione intensa per entrambe le formazioni, con molti scontri fisici a centrocampo. Dopo una prima fase di studio, è la formazione padrone di casa ad avere in mano il pallino del gioco, con un veloce giro-palla e frequenti verticalizzazioni, soprattutto sulla fascia dell’ala Ortenzi. Al 29’ è Carmesini a rendersi pericoloso, prolungando di testa un ottimo cross su punizione di Tosoni dall’out di sinistra. Amatrice fatica a trovare spazi in avanti, anche grazie alla bravura dei difensori di casa nell’anticipare gli attaccanti ospiti. Al 43’ è Ortenzi a sfiorare il gol, colpendo la palla con una volèe dentro l’area di rigore amatriciana, che però sbatte sulla traversa. Nel recupero è Gianfelice, trequartista ospite, a creare la prima vera occasione per Amatrice con un tiro dai 20 metri che finisce alto sopra la porta difesa da Santarelli. Il primo tempo si conclude a reti bianche.Secondo tempo molto più combattuto. Comincia meglio Amatrice, che di tanto in tanto prova a rendersi pericolosa con qualche buona trama di gioco. Dopo dieci giri d’orologio, però, è ancora Capradosso a tenere in mano il palleggio, cercando le giuste giocate dalla coppa delle ali Ottaviani-Ortenzi. Al 18’ arriva succede l’episodio che, poi, cambierà il match: Onesti, playmaker ospite, lancia in profondità Ciccalotti che supera in velocità Carloni, che gli tira la maglia; l’attaccante ospite tenta il tiro, che però viene murato dalla precisa uscita del portiere Santarelli. Il direttore di gara, però, fischia un calcio di punizione dal limite ed espelle Carloni, recriminando il vantaggio non concluso dagli ospiti. Con la superiorità numerica, Amatrice tenta il tutto per tutto per portare a casa la vittoria. Gol che regala i tre punti che arriva allo scadere, al 95’: Onesti batte il calcio d’angolo forte sul primo palo, dove sbuca in velocità Colangeli che insacca la palla in rete. Game, Set, Match.Dopo il triplice fischio dell’arbitro, clima teso in campo tra alcuni esponenti della formazione di casa e alcuni della panchina ospite ma, alla fine, la situazione, fortunatamente, non degenera. Finisce così, perciò, al campo di Quattro Strade: Amatrice batte Capradosso 0-1 e raggiunge, momentaneamente, la testa della classifica.: «Sconfitta ampiamente immeritata. Abbiamo approcciato bene la gara, che è stata influenzata da una direzione di gara non precisa e con due metri di giudizio. L’azione che ha portato all’espulsione del nostro giocatore è stata la medesima, a parti inverse, che è accaduta nel primo tempo ma, purtroppo, l’arbitro ha decretato due giudizi diversi. Infine, il calcio d’angolo che ha portato al gol ospite è avvenuto al 50’ e 30 secondi, a tempo ampiamente finito. Ora rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo di più anche perché, se loro sono la squadra da battere, allora noi ce la possiamo giocare fino alla fine con tranquillità».): «Partita equilibrata. A mio avviso, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Sapevamo di incontrare una squadra forte e preparata. Dopo l’espulsione del loro difensore, abbiamo avuto difficoltà nel trovare gli spazi, anche perché loro si sono chiusi bene. Il match si poteva risolvere solo grazie ad un episodio e in questo caso è avvenuto proprio da palla inattiva. E’ accaduto a noi come poteva benissimo accadere a loro favore».: Santarelli, Carloni, Massimi, Tosoni, Formichetti, Mancini, Salusest, Simotti, Ortenzi (dal 35’ st. Diomande), Ottaviani, Carmesini (dal 38’ st. Cipolloni). A disposizione: Sechi, D’Angeli, Loua, Buzzi, Recchia, Falasca. All. Marco Pompili.: Pantarotto, D’Aquilio, Cenfi (dal 40’ st. S. Pietrangeli), Pica, Vitale, D’Amelia, Bucci (dal 13’ st. Ciogli), Onesti, Ciccalotti, Gianfelice, Colangeli. A disposizione: Sacco, T.Pietrangeli, Masci, Bulzoni, Micarelli. All. Romeo Bucci.: Degli Abbati di Roma 1: 45+5’ st. Colangeli (A): espulso Carloni (C); ammoniti: Tosoni, Formichetti, Salusest, Simotti, Carmesini, Ortenzi, Ottaviani (C), Cenfi, D’Amelia (A); angoli: 4-3.