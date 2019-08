Ultimo aggiornamento: 11:48

RIETI - L’Atletico Canneto è pronto a ripartire nella nuova stagione calcistica 2019-20: ora le cose si fanno serie. Lo scorso anno, nonostante un inizio altalenante, il club biancoblu è riuscito a posizionarsi al quinto posto, qualificandosi di diritto a giocare la coppa Lazio (andata 22 settembre, ritorno la settimana successiva). Durante il mercato estivo il ds Marcello Caprioli, in sintonia con il mister Giancarlo Marsili e i due vice Passarani e Ruscito, ha aggregato nuovi giocatori alla rosa del club, che ora sogna in grande.Carico e consapevole della forza della rosa il mister Giancarlo Marsili, che ora volge lo sguardo alle posizioni d’alta classifica. Queste le sue parole: «La società mi ha fornito di una rosa molto competitiva, accontentandomi molto sul piano del mercato, aggregando al gruppo principale, formato da giocatori forti, alcuni innesti di livello. Il tutto ci potrà permettere di puntare a giocare un campionato d’alta classifica. L’impegno della coppa Lazio è, a mio avviso, un test molto stimolante. Certo, più avanti si andrà e più si disperderanno energie, visto che questa competizione si gioca in turni infrasettimanali…però ora non dobbiamo pensare a questo ma più che altro a prepararci bene per questo appuntamento. La nostra preparazione comincerà ufficialmente il 2 settembre, forse un po’ in ritardo. Abbiamo comunque scelto di partire con una settimana di ritardo anche per avere a disposizione, durante gli allenamenti, tutto il gruppo e a non essere, perciò, a ranghi ridotti. Cercheremo di fare del nostro meglio e di ben figurare, sia in coppa che ovviamente in campionato!».Soddisfatto del mercato il principale artefice delle mosse in entrata e in uscita per il club sabino: il ds Marcello Caprioli. A grandi linee il mercato per il club reatino può dirsi chiuso, a meno di clamorose sorprese; importante è far bene su tutti i fronti, così come ci conferma proprio il ds: «Ho cercato, durante l’estate, di poter dare al mister ed al suo staff tecnico una rosa competitiva, in grado di poter fare bene sia in campionato che in coppa Lazio. Quest’ultima è sicuramente un appuntamento importante. Unica pecca che posso trovare è il fatto di farla cominciare così presto, con una preparazione sicuramente non al 100%. Siamo molto contenti di aver riconfermato lo zoccolo duro della scorsa stagione e di aver integrato nella squadra alcuni giocatori di livello, sia giovani che esperti, in grado di rendere ancora più competitiva la nostra rosa. Alla nostra causa si sono aggiunti i portieri Alessandro Ballanti (ex Poggio Nativo) e Cristian Galante (da Passo Corese), i difensori Emanuele Rausa, Andrea Innocenzi, Mattia Carboni (tutti ex Poggio Nativo) e Emilio Ori (da Passo Corese), i centrocampisti Stefano Imperatori, Alessandro Scarinici (ex Passo Corese), Riccardo Piermarini e Matteo Miconi (da Poggio Nativo) e gli attaccanti Alessandro Maiali (ex AA.CC. N.C.Rebibbia) e Riccardo Ricci (da Gs Fiano Romano). Ora come ora posso affermare che il nostro mercato è chiuso, ma siamo sempre vigili su ogni situazione dell’ultimo minuto. Abbiamo inoltre inserito, all’interno della nostra dirigenza, un nuovo profilo: si tratta di Marco Gatto, che diventerà il nuovo direttore tecnico. Con la sua grande esperienza (in passato è stato dirigente nel Passo Corese), Marco ci potrà aiutare a crescere ed a gestire numerose situazioni che possono verificarsi durante tutto l’arco della stagione. A lui do pubblicamente il benvenuto nel nostro club e un grande in bocca al lupo! Siamo pronti per dire la nostra in questa stagione!».