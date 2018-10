COMMENTI, III GIORNATA, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Poggio Nativo 0-1

D’Angeli

Marco Ianni (dirigente Alba Sant’Elia)

Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo)

Amatrice-Mideporte Colle Salario 2-2

Colangeli, Ciogli (A), Rustic, Innocenti (M)

Romeo Bucci

Valerio Creati

Bf Sport-Fidene 3-1

Tolomei, De Giorgi, Cavallari (Bf.), Marulla (Fid.)

Davide Colantoni (allenatore Bf Sport)

Andrea Pietrangeli (vice-allenatore Fidene)

Castrum Monterotondo-Castel Giubileo 1-1

De Marco (Castr.), Amato (Cast. Giub.)

Daniele Benigni (vice-allenatore Castrum)

Lamberto Mazzoli (allenatore Castel Giubileo)

Futbol Montesacro-Cantalupo 2-1

Anfuso, Conte (F), Lamin (C)

Luca Ghergo (vice-allenatore Futbol)

Massimo Formichetti (dirigente Cantalupo)

Ginestra-Atletico Canneto 2-1

Cola, Piermarini (G), Passarani (A)

Giancarlo Leoni (allenatore Ginestra)

Marcello Caprioli (direttore sportivo Atletico Canneto)

Grotti-Capradosso 0-1

Buzzi

Pierluigi Pandolfi (dirigente Grotti)

Franco Tempesta (direttore sportivo Capradosso)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, IV GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Nella terza giornata del campionato di Prima categoria, arriva la terza vittoria consecutiva per Bf Sport, che occupa perciò il primo posto in classifica in solitaria. Seguono, a due punti di distacco, Amatrice e Mideporte Colle Salario, che domenica si sono affrontate ed hanno portato a casa un punto ciascuno. Terza sconfitta consecutiva per l’Alba Sant’Elia, che viene battuta 0-1 dal Poggio Nativo con un rigore, a detta “discutibile”, assegnato nel finale dal direttore di gara. Seconda vittoria consecutiva, invece, per Ginestra e Futbol Montesacro che hanno battuto, rispettivamente e con lo stesso risultato, le reatine Atletico Canneto e Cantalupo. Seconda vittoria stagionale, arrivata dopo la sconfitta della scorsa giornata in trasferta a Poggio Nativo, per Capradosso, che batte di misura Grotti con il punteggio di 0-1. Finisce in pareggio, 1-1, il derby romano tra Castrum Monterotondo e Castel Giubileo. Per questa giornata, ha riposato la formazione del Poggio Mirteto.: «Ci sono rammarico e delusione per questo risultato. Abbiamo perso a causa di un rigore, molto discutibile, fischiato nel pieno recupero della ripresa, che ci ha tagliato le gambe. La squadra merita i nostri complimenti e ringraziamenti per l’impegno dimostrato anche nel match di ieri. La “dea bendata” ci ha voltato le spalle anche in questa partita. A nostro avviso, il pareggio sarebbe stato il risultato più equo e più giusto. Dopo ogni gara, riceviamo sempre i complimenti da parte dei nostri avversari. La classifica parla di 0 punti, ma siamo sicuri che la rotta cambierà presto: dobbiamo solo lavorare di più, rimboccarci da subito le maniche e i risultati arriveranno».: «Abbiamo trascorso una settimana intera a raccontarci delle insidie di questa gara e del fatto che la classifica dell'Alba, a mio avviso, non raccontava la verità. Dopo la partita, non posso che confermare la mia idea. Squadra giovane, forse non completa, ma sicuramente ben messa fisicamente, organizzata in modo importante, molto brava a lavorare sulle nostre lacune e guidata da un amico “volpone” come è Marcello Fioravanti, a cui faccio grandissimi complimenti per come ha preparato ed interpretato la partita e, soprattutto, un sincero in bocca al lupo per il prosieguo del campionato. Per quanto concerne i miei ragazzi, sono seriamente arrabbiato per come, alcuni di loro, hanno approcciato la gara: in questo girone, se non sei sempre "dentro" ai concetti importanti, soffri ogni domenica. Sicuramente avremo modo di parlarne in settimana e vedremo come reagirà chi oggi ha dato davvero poco. Un plauso ed un grazie a chi non ha mollato un centimetro, con riferimento particolare a Mostarda e Ciavattieri. Salviamo il risultato e rimbocchiamoci le maniche: c'è molto da lavorare».(allenatore Amatrice): «Partita maschia e gioco continuamente spezzettato. La manovra non riusciva ad essere fluida come nelle precedenti partite, anche per merito loro, bravi a chiudere gli spazi. Abbiamo subíto poco ma, purtroppo, abbiamo pagato caro le disattenzioni difensive. Peccato aver fallito un calcio di rigore nel finale della ripresa. La sosta ci permetterà di recuperare le energie, soprattutto quelle mentali. Dobbiamo migliorare e maturare. L’importante, comunque, è muovere la classifica».(direttore tecnico Mideporte): «Partita molto combattuta ed equilibrata dal primo minuto sino all’ultimo. Abbiamo subíto il primo gol avversario su un’azione strana, in quanto un nostro giocatore stava a terra a causa di un infortunio e nessuno capiva cosa bisognava fare, se fermare il gioco o no. Il gioco, improvvisamente, é ripreso e i nostri avversari hanno segnato. Il pareggio é arrivato su un rigore nettissimo che l’arbitro ci ha giustamente concesso. Successivamente, il loro vantaggio é arrivato su una nostra disattenzione ma poi, in mischia, abbiamo pareggiato il conto dei gol. Nel finale, il direttore di gara ha concesso un rigore discutibile e molto generoso ai padroni di casa che, per nostra fortuna, hanno sbagliato. Loro hanno avuto più possesso palla ma, nonostante ciò, noi abbiamo fatto una buona gara. In campo si sono viste due squadre molto preparate, che hanno dato vita ad una partita intensa e gradevole».: «Abbiamo approcciato bene la gara, partendo subito forte e sbloccando il match dopo poco. Abbiamo incontrato un’ottima squadra che non merita, a mio avviso, quella posizione in classifica. Dopo le brutte prestazioni nella Coppa Lazio abbiamo cambiato mentalità, migliorando sugli errori fatti nella competizione precampionato. Tre partite, tre vittorie: bene così! Ora, però, dobbiamo pensare a mettere minuti nelle gambe e trovare una quadratura, anche perché abbiamo dei grossi problemi sotto il profilo infortunati, in quanto mancano all’appello 8-9 giocatori. Ieri, ad esempio, Ortenzi era rientrato da un infortunio ed ha avuto, purtroppo, una ricaduta, peraltro forse abbastanza grave; stessa sorte é capitata a Riccardo Paracchiola. Speriamo in tempi migliori, anche se, nonostante tutto, i risultati continuano ad arrivare. Il gioco, pian piano si concretizza, anche se ieri nella ripresa abbiamo sofferto molto, forse perché é subentrata la paura di non portare a casa il risultato e ciò ci ha portato ad abbassarci. Alla fin fine, nel primo tempo, avevamo giocato bene, senza rischiare, concedendo poco o nulla. Siamo stati bravi, nella ripresa, a chiuderla definitivamente dopo il loro gol che aveva accorciato le distanze ad un solo gol. Continuiamo così!».: «Buona partita. Eravamo ben messi in campo, facendo noi la partita. Siamo stati punti a causa di nostri errori. Quando giochi contro una buona squadra, devi capitalizzare le occasioni create e stare attento a non fare quegli errori su cui poi, le squadre forti, ti puniscono. La partita è racchiusa in questo. Loro sono stati bravi a sfruttare sui nostri errori. Dobbiamo lavorare. La classifica ci penalizza e non ci aiuti, perciò, forza Fidene ! Ne usciremo fuori, tutti insieme, con coraggio!».: «Dovevamo chiudere il match prima. É stata una partita mai messa in discussione; non abbiamo sfruttato al meglio 4-5 occasioni da gol e, nella altre, é stato molto bravo il portiere avversario. Il pareggio é arrivato al 96’ con un gol in mischia dopo una classica palla messa in mezzo. Match corretto e tranquillo, giocato bene da due buone formazioni».: «Partita equilibrata e tranquilla, giocata con un buon ritmo da parte di entrambe le squadre. Dopo pochi minuti di gioco abbiamo subíto il gol del vantaggio avversario. Ci abbiamo creduto fino alla fine e, proprio nel finale, abbiamo pareggiato il conto dei gol con un ragazzo subentrato dalla panchina. Mi é piaciuta la voglia dei miei di non mollare. È stata una partita di carattere. É una buona iniezione di fiducia per noi, una squadra comunque giovane. Sono contento e soddisfatto».: «Partita strana. Appena scesi in campo ci siamo accorti che la formazione avversaria presentava molti ragazzi extracomunitari. Siamo riusciti ad andare in duplice vantaggio dopo poco, circa 20’, approfittando del fatto che i nostri avversari non si erano ancora organizzati. Tutto sommato, abbiamo avuto un buon approccio iniziale. Dopo il 2-0 il match é cambiato. É diventato spezzettato, condito da molti interventi avversari duri, tant’è che alcuni nostri ragazzi si sono infortunati. Il nostro centrocampista Di Sora, infatti, è stato portato all’ospedale a causa di un taglio sull’arcata sopracciliare che gli é costato 17 punti di sutura. Al ragazzo, inoltre, é stata consigliata la permanenza in ospedale almeno per 24 ore ma, di sua spontanea volontà, ha deciso di uscire autonomamente nella serata di ieri. Detto ciò, si può ben capire perché la gara sia stata strana ed atipica. Nonostante tutto, i miei ragazzi sono stati bravi a portare a casa questi tre punti, sempre importanti e fondamentali nel nostro percorso stagionale».: «Abbiamo sofferto il campo: giocare sul sintetico non é facile. Il primo gol avversario è nato su un contrasto a centrocampo, nel quale siamo stati un po’ timorosi e molli. Anche il secondo gol ha avuto una natura simile. Nella ripresa, abbiamo provato a riacciuffare il risultato ma, purtroppo, non ce l’abbiamo fatta. Il pareggio, a mio avviso, poteva starci. Bisogna crescere ancora e lavorare con continuità».: «Per noi era una partita importante. Personalmente lo era ancor di più per vari motivi legati alla mia crescita di allenatore. Vittoria che ci serviva anche per sfatare il tabù casa. Mi è molto piaciuta la reazione dei miei ragazzi dopo lo svantaggio, sia nel punteggio che per gli uomini in campo. Abbiamo dimostrato di aver carattere e di nutrire un profondo attaccamento alla maglia ed alla società. Complimenti ai nostri. Infine, vorrei dedicare questa vittoria a mia moglie, che conosce bene il mio impegno e la dedizione in questo progetto».: «Partita equilibrata in 11 contro 11. Nella prima frazione entrambe le due formazioni hanno giocato bene, forse leggermente meglio noi. Poi, purtroppo, abbiamo subìto questa rimonta. Ovviamente è stata una partita maschia, dura ma corretta, giocata comunque su un campo difficile ed ostico. Vorrei fare i complimenti ai nostri avversari per la grinta, la determinazione e la voglia che hanno messo in campo dopo il nostro iniziale vantaggio: grazie a questi atteggiamenti, sono riusciti a ribaltare il risultato. In settimana lavoreremo su un aspetto che, purtroppo, ci caratterizza: giochiamo molto bene i primi 45’, salvo poi calare mentalmente nella ripresa. Bisogna lavorare e migliorare».: «Partita corretta ed equilibrata. A mio avviso, il pareggio poteva starci. Primo tempo in pieno equilibrio, mentre nella ripresa abbiamo avuto più noi il pallino del gioco. Purtroppo, abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore, che non ci ha permesso di riacciuffare il risultato. I nostri ragazzi hanno, comunque, dato il massimo. Siamo dispiaciuti solo per non essere riusciti a pareggiare. Complimenti a loro per aver portato a casa i tre punti. Noi siamo una squadra giovane: ci servirà tempo».: «Partita difficile. Ovviamente, dopo la sconfitta della scorsa giornata, nulla era facile. Grotti ha il piglio giusto per arrivare a salvarsi, perciò non concede nulla e gioca bene. Abbiamo trovato il gol con il nostro capitano, Buzzi. Abbiamo creato anche tre chiare occasioni da gol, che però non abbiamo sfruttato al meglio. Quando non concretizzi queste azioni, tutto si complica. Il direttore di gara, inoltre, ha assegnato ai padroni di casa un rigore inesistente; per nostra fortuna, non lo hanno realizzato. Siamo contenti: sono tre punti che ci servivano».Bf Sport 9Mideporte Colle Salario, Amatrice, Poggio Nativo, Futbol Montesacro, Ginestra 7Capradosso 6Castel Giubileo 2Grotti, Poggio Mirteto, Castrum Monterotondo, Atletico Canneto, Cantalupo 1Fidene, Alba Sant’Elia 0Atletico Canneto-Bf SportCantalupo-Alba Sant’EliaCapradosso-Castrum MonterotondoCastel Giubileo-Poggio MirtetoFidene-Futbol MontesacroMideporte Colle Salario-GinestraPoggio Nativo-GrottiRiposa: Amatrice