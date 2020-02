IL PRIMO TEMPO

LA RIPRESA

I COMMENTI

Sabino Fioravanti (Allenatore Borgo Quinzio)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

IL TABELLINO

Borgo Quinzio

Poggio Mirteto

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Successo rotondo per la capolista Poggio Mirteto, che ha battuto 0-3 la neopromossa Borgo Quinzio nel derby sabino della IV giornata di ritorno di Prima categoria. Mirtensi che compiono un passo in avanti verso il titolo, mentre il Borgo Quinzio torna a casa a mani vuote: il tecnico Fioravanti, però, guarda al futuro con positività ed applaude l’impegno dei suoi.Gara intensa tra le due reatine, che bramano i 3 punti ma per obbiettivi diversi: il Borgo Quinzio per avvicinarsi alla salvezza, mentre il Poggio per tenere a distanza le inseguitrici capitoline. Ci provano subito i padroni di casa, con un tiro di Sciommeri murato dalla difesa dei mirtensi, che rispondono con una conclusione di Mevoli al 6’, tiro che non preoccupa Troiani. Al 20’, il Borgo va vicino al vantaggio con una bella incursione di Gilardi che, dall’out di sinistra, mette un ottimo pallone in mezzo, che però non viene raccolto da Osoja. Alla mezz’ora, il Poggio passa in vantaggio: giro palla da un lato all’altro del campo, 1-2 tra Marcelli e Mevoli per la corrente Odiki che, a tu per tu con Troiani, realizza lo 0-1. Il primo tempo, dunque, si chiude con gli ospiti in vantaggio.Ripresa che segue lo stesso copione della prima frazione, con entrambe le squadre desiderose di portare a casa il risultato. Parte bene il Borgo Quinzio, che ci prova prima con un tiro da fuori di Tranquilli (che termina al lato) e poi, al 6’, con una punizione di Mechelli che però è facile preda di Murante. Al 14’, il Poggio colpisce un palo con una conclusone di Quondamstefano ma, dopo 1’, arriva il 2-0 per i mirtensi: a siglare la rete è Marcelli, che deposita il pallone in rete dopo un’azione sulla destra. Borgo Quinzio, però, non ci sta e prova ad attaccare per provare ad accorciare le distanze. Con i padroni di casa sbilanciati in avanti, arriva il 3-0 degli ospiti: ad andare in gol, questa volta, è il neoentrato Luciani, imbeccato dalle retrovie da un preciso lancio di Iacobelli, anche lui entrato a gara in corsa. Finale di partita in cui i padroni di casa cercano il gol della bandiera, ma la sfortuna non aiuta gli uomini di Fioravanti: a negare la rete sono due pali ed una traversa, colpiti due volte da Sciommeri ed una da Gilardi. Si conclude così, perciò, il derby della bassa Sabina: Poggio Mirteto trova il successo sul campo del Borgo Quinzio con il punteggio di 0-3.: «Anzitutto, faccio i complimenti al Poggio Mirteto, una squadra strutturata per vincere la competizione. Noi raccogliamo tante cose positive. Peccato aver colpito, nella parte finale della gara, tre “legni”. I miei ragazzi non hanno mai mollato e questo è di buon auspicio per raggiungere la salvezza finale, perciò complimenti ai miei giocatori!».: «Partita mai in discussione. Abbiamo, a mio avviso, dominato in lungo ed in largo la gara, salvo gli ultimi 5’ nei quali i nostri avversari ci tenevano a siglare un gol, ma comunque il nostro portiere non ha avuto mai delle preoccupazioni. Abbiamo avuto tante occasioni, non sfruttate al meglio, ma comunque siamo riusciti a sbloccare il risultato con una grande azione corale terminata con il gol di Odiki. Nella ripresa, abbiamo creato altre occasioni da gol, per poi andare in rete prima con Marcelli e infine con Luciani. Inoltre, abbiamo anche colpito un palo con Quondamstefano. Dopo una girandola di cambi, i nostri avversari hanno colpito due volte la traversa con Sciommeri nel finale…ma comunque, ripeto, partita mai messa in discussione».: Troiani, Maccioni, Mechelli, Baginka, Fioravanti, Fabriani, Gilardi, Tranquilli (dal 19’ st. Ciceroni), Sciommeri, Osoja (dal 28’ st. Badjie), Valzecchi. A disposizione: Conticelli, Del Re, Domenici, Giannetti, Pucciarelli, Ugolini, Zerbo. All. Sabino Fioravanti.: Murante, Masci, Bonifazi, Fiori (dal 31’ st. Magnerini), Antonelli, Gattarelli, Quondamstefano (dal 34’ st. Maccia), Avenali (dal 27’ st. Luciani), Odiki, Mevoli (dal 25’ st. Iacobelli), Marcelli (dal 29’ st. Guidi). A disposizione: Gentili, Galletti, De Santis, Lugini. All. Antonio Domenici.: Menicacci di Viterbo: Odiki (30’ pt.), Marcelli (15’ st.), Luciani (22’ st.): ammoniti Mechelli, Gilardi, Valzecchi (BQ), Antonelli, Mevoli (PM).