RIETI - La formazione granata di Borgo Quinzio è pronta ad affrontare una nuova avventura, che si chiama campionato di Prima categoria. La squadra sabina ha davvero stupito negli ultimi anni, centrando due promozioni in due anni, riuscendo a salire dalla Terza categoria (vinta nella stagione 2017-18) fino alla Prima. Lo scorso anno, il club reatino si posizionò al secondo posto, dopo una lotta all’ultimo punto insieme all’Atletico Sabina. La squadra, però, ha voglia di far bene anche in questa nuova esperienza, la prima nel campionato di Prima categoria. Nel mercato estivo, infatti, sono arrivati molti innesti, che potranno aiutare Borgo Quinzio a non essere vista come una matricola, ma come una squadra in grado di tener testa anche ai club più forti sulla carta.«Cercheremo di fare un campionato dignitoso e centrare il prima possibile i punti salvezza e rimanere nel torneo poi, in caso accadano le stesse circostanze dello scorso anno, vedremo il da farsi. Nel calcio tutto è possibile!». Concetto chiaro quello espresso dal Vice-Presidente della squadra, Augusto Conticelli. Insomma, il Borgo Quinzio non starà sicuramente a guardare: ci si aspettano grandi emozioni.: Danilo Pucciarelli, Mattia Nobili.: Cristian Mechelli, Damiano Mancini, Daniele Zerbo, Davide Fioravanti, Federico Fabriani, Federico Sciarra, Valerio Fasano, Manuel Maccioni, Samuele Massimiani, Ivan Tiberti, Marco Di Carmine.: Andrea Sallustio, Claudio Celani, Emiliano Marchesi, Jonathan Tranquilli, Sanago Lassyni, Luca Dominici, Marcello Del Re, Riccardo Micarelli, Stefano Merlonghi, Valerio Mansani, Jacopo Giannetti, Valerio Ponzani.: Antonio Vito, Fabio Barrea, Gianmario Visco, Davide Conticelli, Juan Pablo Serna, Tiziano Martinelli, Daniele Lupi, Fabrizio Valzecchi, Lorenzo Domenici, Sorjo.: Renato Milani.: Patrizio Vittori.: Massimo De Luca.: Nicola Fioravanti e Federico Fioravanti.: Vittorio Marcotulli e Alessandro Farinelli.: Alvaro D’Ascenzi.: Augusto Conticelli.: Faustino Miniucchi.: Daniele Pandolfi.: Massimo Scacchi.: Davide Pandolfi, Daniele Zaharia, Agostino Miniucchi, Pasquale Borracino.: Emanuela Oliveti.: Sandra Lupi e Tatiana Di Felice.