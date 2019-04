RIETI - In un “Gudini” quasi tutto esaurito, arriva la pesante vittoria di Bf Sport ai danni di Amatrice: due gol nel primo tempo e uno nel secondo regalano 3 punti importanti ai gialloneri, che mantengono il secondo posto, allontanando proprio gli amatriciani, e rimangono col fiato sul collo della capolista Futbol Montesacro, impegnata col Poggio Mirteto, in attesa dello scontro diretto. Amatrice torna a casa a mani vuote: partita non brillante quella degli uomini di mister Bucci, che quest’oggi hanno peccato di poca grinta e determinazione.



Primo tempo inizialmente equilibrato, con entrambe le squadre che provano ad impostare le azioni da dietro, cercando di far emergere le potenzialità e l’estro dei singoli più temuti, Cavallari e Tolomei da una parte e Colangeli e Gianfelice dall’altra. Nei primi 7’, un tiro per parte: ci prova prima De Giorgi per i padroni di casa, con una conclusione centrale da fuori mentre, subito dopo, è Ciogli a provare la conclusione per gli ospiti, con una punizione dai 20 metri che termina sicura tra le mani di Bianchetti. Al 20’, però, Bf mette la freccia e passa in vantaggio con Cavallari: l’ala giallonera riceve un morbido filtrante dalle retrovie, scatta sulla linea dei difensori amatriciani, supera Pantarotto e deposita il pallone in rete. Amatrice non ci sta ed alza i ritmi, riuscendo ad impensierire la difesa padrona di casa solo una volta, al 36’ con una conclusione di destro da fuori area da parte di D’Amelia, con la palla che sibila di poco alta sopra la traversa. Trascorrono 3’ e Babadook raddoppia: dalla destra, Cardini opera un traversone tagliato, che attraversa tutta l’area di rigore ospite e trova, all’altezza del secondo palo, il piattone destro di Antonacci, che insacca in la palla in rete e fa esplodere la panchina giallonera. Il primo tempo, si conclude con il punteggio di 2-0.

Nella ripresa, parte meglio Amatrice, desiderosa di riaprire il match. Pochissime, però, sono le discese degli uomini di mister Bucci nell’area di Bf, che si chiude bene e non concede spazi, approfittando anche di un Cann oggi in splendida forma e di qualche buona ripartenza per chiudere i giochi. Al 25’ Babaddok cala il tris: su calcio di punizione dall’out di destra, Alessandrini pennella una traiettoria in area piccola, dove sbuca proprio Cann che anticipa i difensori amatriciani e fa 3-0. Risultato messo in cassaforte per gli uomini di Colantoni, mentre Amatrice prova almeno a siglare il gol della bandiera. Gol che, però, non arriva, con Babadook che va vicinissima al poker al 32’ ancora con Cavallari, che prova a giro sul secondo palo: il pallone termina di poco fuori. E’ l’ultima azione importante della gara. Dopo la classica girandola di cambi e 4’ di recupero, termina il match: Babadook vince e manda un chiaro segnale alla romana Futbol Montesacro, accrescendo ancor di più l’attesa proprio dello scontro tra i tiberini e la corazzata di Colantoni. Amatrice spenta, scarica e con poca grinta. La prossima giornata, intanto, il club amatriciano affronterà in casa proprio Montesacro: gli uomini di mister Bucci faranno un regalo ai gialloneri di Bf Sport? Sarà il campo a decidere.



I COMMENTI

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport): «Bella soddisfazione vincere così. Il risultato parla chiaro: abbiamo vinto meritatamente, non rischiando quasi nulla e creando, oltre ai tre gol, altre due occasioni nitide da gol. Siamo contenti, anche perché tutto il nostro cammino fatto fino ad ora è figlio di grandi sacrifici e tanto impegno, messo in campo la domenica come negli allenamenti da tutti. Inoltre, durante il torneo abbiamo anche subìto molti infortuni, alcuni anche gravi, che ci hanno dato filo da torcere e che hanno influito sul nostro percorso. Nonostante ciò, abbiamo combattuto e siamo arrivati ad oggi in questa posizione, battagliando ancora per il titolo. Chi vince, però, è chi arriva al primo posto: perciò, combatteremo fino alla fine per conquistare il titolo…noi ci crediamo! La nostra è una squadra forte, formidabile. Con questa vittoria, inoltre, abbiamo consolidato matematicamente il secondo posto, perciò è sempre un qualcosa in più. La prossima gara sarà ostica per noi, che andremo a giocare a Ginestra, mentre Amatrice affronterà Montesacro: speriamo in un risultato buono dei ragazzi di mister Bucci. Complimenti ai miei ragazzi: la vittoria odierna è arrivata per loro merito. Avanti così!».

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice): «Non abbiamo fatto la partita che volevamo. Non abbiamo sofferto molto, ma abbiamo creato poco: i nostri avversari hanno creato alcune occasioni da gol e le hanno sfruttate mentre noi ne abbiamo create alcune non nitide che comunque non abbiamo sfruttato. Complimenti ai nostri avversari: vista la differenza di punti ed il punteggio di questo match, posso dire che meritano di occupare un posto in classifica più alto di noi. Hanno meritato la vittoria».



IL TABELLINO

Bf Sport: Bianchetti, Cardini (dal 38’ st. Lodovici), Grillo, Grifoni (dal 35’ st. Cresta), Panitti, Cann, Alessandrini, De Giorgi, Antonacci (dal 45’ st. Desideri), Cavallari, Tolomei (dal 42’ st. Petrongrari). A disp. Pennazza, Salustri, Vittori. All. Colantoni

Amatrice: Pantarotto, D’Aquilio (dal 40’ pt. Bucci), Cenfi, Cesaretti, Vitale, D’Amelia, S. Pietrangeli (dal 4’ st. Ciccalotti), Masci, Colangeli, Ciogli (dal 12’ st. T. Pietrangeli), Gianfelice. A disp. Sacco, Bulzoni, Pica. All. Bucci.

Arbitro: Menna di Roma 1

Reti: 20' pt Cavallari, 23' pt Antonacci, 25' st Cann

Note: ammoniti: De Giorgi, Panitti (Bf) Cesaretti, D’Amelia (Ama); angoli: 3-4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA