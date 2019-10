LA ROSA

RIETI - L’Atletico Sabina è pronta alla sua nuova avventura da matricola del campionato di Prima categoria. Lo scorso anno i ragazzi di mister Capulli hanno lottato fino alla fine del campionato, in Seconda categoria, per poter salire sul secondo gradino del podio. A torneo concluso, però, l’Atletico è riuscita a piazzarsi solo al terzo posto, in quanto Borgo Quinzio (piazzatasi invece al secondo posto) presentava gli stessi punti dei biancoverdi ma una migliore differenza reti. Quest’anno, però, il club sabino si troverà in una nuova realtà. La rosa, intanto, è stata ampliata con 12 innesti, molti di loro arrivati da squadre sabine, che si andranno ad aggiungere al blocco dei confermati. Lo scorso anno l’Atletico fu la seconda formazione con meno gol incassati (31, dopo i 25 della vincitrice della categoria Castelnuovo di Farfa): riuscirà anche quest’anno ad avere una difesa solida e rocciosa? Sarà il campo e deciderlo.: Fabio Colapietro (confermato), Emanuele De Santis (conf.), Alessandro Prosperi (conf.).: Williams Bekai (da Maglianese), Andrea Barnabei (da Torrita Tiberina), Ionut Cazan (da Tor Pignattara), Riccardo Coppari (da Selci), Nicolo Cossu (da Castelnuovese), Andrea De Santis (conf.), Simone Volpi (conf.).: Luca Colapietro (conf.), Simone Mencarelli (conf.), Gabriele Moiani (conf.), Teodor Movila (da juniores Valle del Tevere), Daniele Pitotti (da Atletico Canneto), Matteo Vallone (conf.).: Fabio Armagno (conf.), Diego Angeletti (conf.), Mauro Bartolucci (da Selci), Federico Casali (conf.), Francesco Famà (conf.), Alessandro Farinelli (da Selci), Giuseppe Scorza (da Montasola), Francesco Vita (da Selci), Benjamin Zongo (da Narzole, Cuneo).: Andrea Capulli.: Massimiliano Glandarelli.: Maurizio Marchegiani.: Paolo Mattei, Serafino Colletti, Alessandro Grillo, Andreino Enei, Elio Serilli, Simone Giuliani, Guglielmo Del Francese, Francesco Pinardi e Lorenzo Cesarini.