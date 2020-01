© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Atletico Canneto lascia il campionato di Prima categoria. Il club sabino, come ci comunica il Presidente Fabio Bertini, si è ritirato dalla competizione. La società biancoblu, dopo non essersi presentata lo scorso weekend in casa del Poggio Mirteto, ha comunicato alla Figc regionale la cessazione dell’attività per questa seconda parte di stagione: una decisione scaturita dall’impossibilità di arrivare al numero minimo di giocatori presenti durante le gare del campionato.«Avevamo a disposizione una rosa corta - ci spiega il presidente Bertini -formata da 18-19 giocatori. Dopo i risultati negativi, 7-8 ragazzi non se la sono più sentita di continuare…erano demoralizzati. Per questo motivo, dunque, siamo stati costretti a ritirare la squadra».La situazione in classifica dell’Atletico non era, certo, delle più rosee: penultimo posto in classifica (con soli 10 punti totalizzati) e prima parte di stagione da dimenticare, tra sconfitte pesanti e l’eliminazione dalla coppa Lazio.Per il futuro, Bertini non ha dubbi: «Abbiamo comunicato in Federazione la scelta di ritirare la squadra, ma abbiamo anche comunicato la nostra volontà di continuare il progetto Atletico Canneto».Insomma, Rieti perde una squadra in Prima categoria, come successe la scorsa stagione per Montasola (che non iniziò il campionato) e Cantalupo (che lasciò a stagione in corso). Sicuramente ci sarà da attendere le disposizioni della Federazione per il prosieguo della stagione.