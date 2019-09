LA ROSA

RIETI - L’Atletico Canneto è pronto a cominciare la sua nuova avventura nella stagione 2019-20. Il club biancoblu parteciperà, oltre al campionato di Prima categoria, anche alla coppa Lazio (inizio il 22 settembre). La formazione reatina ha cominciato la preparazione nei primi giorni di settembre e, fino ad ora, ha giocato alcune amichevoli per poter far ambientare i nuovi arrivati. Ben 12 sono i nuovi innesti messi a disposizione del mister Giancarlo Marsili, con una squadra che ora comincia anche a pensare in grande.«Stiamo lavorando bene – ci racconta il ds Marcello Caprioli - L’importante è far giocare i ragazzi; ci sono molti volti nuovi e quindi è importantissimo fare subito gruppo, cercando di conoscerci bene sia sotto il profilo calcistico che per quello umano. C’è ancora da lavorare, ma comunque vogliamo farci trovare pronti per la gara di coppa e per il campionato. Il campo, ovviamente, avrà l’ultima parola sul nostro destino nelle due competizioni; cercheremo, però, di dare il nostro massimo in ogni allenamento ed in ogni partita per poter renderci protagonisti dei tornei!».: Alessandro Ballanti (da Poggio Nativo), Cristian Galante (da Passo Corese).: Emanuele Rausa (da Poggio Nativo), Alessio Cacchiani (confermato), Emanuele Ceccarelli (conf.), Andrea Innocenzi (da Poggio Nativo), Emanuele Tittoni (conf.), Giammarco Petrivelli (conf.), Emilio Ori (da Passo Corese), Mattia Carboni (da Poggio Nativo), Manuel pastorelli (conf.).: Danilo Croce (conf.), Andrea Pandimiglio (conf.), Federico Mai (conf.), Matteo Miconi (da Poggio Nativo), Riccardo Piermarini (da Ginestra), Fabio Nobili (conf.), Stefano Imperatori (da Passo Corese), Alessandro Scarinci (da Passo Corese).: Matteo Mencio (conf.), Serxhio Osoja (conf.), Alessandro Maiali (da G.C.AA. Rebibbia), Riccardo Ricci (da Fiano Romano).: Giancarlo Marsili.: Moreno Passarani.: Massimo Ruscito.: Ottavio Bertini.: Giuseppe Tarani.: Fabio Bertini.: Marcello Caprioli.: Marco Gatto.: Anna Massari.: Cristina Miniucchi.: Filippo Balducci, Alvaro Carboni, Enzo Ceccarelli, Federico Ceccarelli, Fiorello Di Giulio, Matteo Guadagni, Claudio Maurelli, Patrizio Silvestri, Adriana Tarani, Mario Tittoni.