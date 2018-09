LE ASPETTATIVE

RIETI - Dopo due promozioni dirette, prima nel campionato di Terza categoria e poi in quello di Seconda, l’Atletico Canneto é pronto al debutto in Prima. La preparazione pre-stagione della squadra reatina é stata impegnativa e con pesanti carichi, con quattro amichevoli giocate, contro Borgo Quinzio, Fiano Romano, Selci e Gens Cantalupo. Importanti prove per i ragazzi reatini, come sostiene il ds Caprioli che, dice: «In queste amichevoli abbiamo giocato in crescendo, sia come gioco che come meccanismi tattici».La formazione bianco-blu, affidata al mister Gianni Passarani, comincerà questa buona avventura con una grande rivoluzione all’interno dell’organico: solo sei sono, infatti, i giocatori che sono stati confermati dalla scorsa stagione: tre difensori (Ceccarelli, Maccioni e Tittoni), due centrocampisti (Valzecchi e Rossetti) e un attaccante (D’Ascenzi). Ben 18 le new entry, che daranno all’Atletico Canneto quel qualcosa in più per dimostrare il suo valore anche nel campionato di Prima categoria, che inizierà ufficialmente questo weekend (domenica 30 settembre) e che vedrà il team reatino sfidare, in trasferta, il Poggio Mirteto nel primo derby reatino della stagione.Marcello Caprioli (direttore sportivo): «Essendo una formazione neopromossa, non abbiamo molte richieste da fare a noi stessi. Ovviamente, però, faremo di tutto per ben figurare in questo campionato, approcciando ogni match con concentrazione e tranquillità. Siamo una matricola con 18 nuovi ragazzi: inizialmente sará difficile trovare la giusta formazione e far amalgamare tutti ma, sicuramente, più avanti ci toglieremo qualche soddisfazione».: Enrico Ragaglini (da Settebagni Calcio Salario), Madawa Chettiyar (da Cantalupo), Simone Ferrazzoli (da Real Saragozza).Alessio Cacchiani (da Montasola), Emanuele Ceccarelli (confermato), Jacopo Ferretti (da Tor di Quinto), Alessandro Gattarelli (da Cantalupo), Manuel Maccioni (c.), Giammarco Petrivelli (da Montasola), Nicolas Tempera (da Passo Corese), Emanuele Tittoni (c.).: Danilo Croce (da Fabro), Daniele Di Cesare (da Castelnuovo di Farfa), Manuel Pastorelli (da Montasola), Daniele Pitotti (da Cantalupo), Fabrizio Valzecchi (c.), Emanuele Rossetti (c.), Andrea Di Ventura (da Atletico Mineiro), Andrei Apetrei (da Eretum Monterotondo).: Valerio D’ Ascenzi (c.), Matteo Mencio (da Cantalupo), Fabio Nobili (da Brictense), Serxhio Osoja (da Passo Corese), Moreno Passarani (da Montasola).: Ottavio Bertini.: Giuseppe Tarani.: Cristina Miniucchi.: Anna Massari.: Fabio Bertini.: Marcello Caprioli.: Alvaro Carboni, Fiorello Di Giulio, Mario Tittoni, Federico Ceccarelli, Adriana Tarani, Enzo Ceccarelli, Patrizio Silvestri, Matteo Guadagni, Mattia Guadagni, Claudio Maurelli, Danilo Mancini.: Gianni Passarani