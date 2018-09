di Raffaele Passaro

RIETI - La formazione reatina di Amatrice è pronta per l’avventura nella Coppa Lazio (domenica 16 settembre contro il Marcellina alle 15.30 al Tilesi). I ragazzi del mister Romeo Bucci hanno, fino ad ora, organizzato un precampionato lungo ed intenso. Tre, infatti, sono anche le amichevoli che il team reatino ha giocato in queste quattro settimane, collezionando un pareggio (3-3 contro Castel Di Lama) e due vittorie (3-1 contro Pizzoli e 10-2 contro una formazione lombarda di Seconda categoria, presente alla recente sagra di Amatrice).



Sei le new entry nella rosa ufficiale: il portiere Federico Sacco (arrivato dal Cittareale), i difensori Paolo Cenfi e Michael Micarelli (rispettivamente dalla Spes Poggio Fidoni e Cantalice) e i centrocampisti Antonio Masci (da Cittareale), Alessandro Onesti (4Strade) e Simone Gianfelice (dal San Gregorio, L’Aquila)



IL PUNTO

Luca Di Santo (Vice-Allenatore e Preparatore Atletico): «Abbiamo giocato un ottimo precampionato. Siamo fiduciosi per il nostro percorso, sia in campionato che nella coppa Lazio. A proposito di quest’ultima, noi ci siamo! Non vorremmo assolutamente sfigurare, magari tentando di posizionarci bene. Il gruppo è unito, noi dello staff siamo carichi e siamo pronti a cominciare la stagione».



LA ROSA

Portieri : Yuri Pantarotto (confermato), Federico Sacco (da Cittareale).

Difensori : Augusto Pica (c.), Daniele Vitale (c.), Marco D’Aquilio (c.), Paolo Cenfi (da Spes Poggio Fidoni), Remo Berardi (c.), Michael Micarelli (dal Cantalice), Tommaso Pietrangeli (c.)

Centrocampisti : Antonio Masci (da Cittareale), Alessandro Onesti (dal 4Strade), Aleandro Bucci (c.), Antonio Bulzoni (c.), Francesco D’Amelia (c.), Simone Gianfelice (da San Gregorio, AQ), Gesildo (c.)

Attaccanti : Matteo Ciogli (c.), Andrea Ciccalotti (c.), Simone Colangeli (c.), Riccardo Micozzi (c.), Luca G. Corgentile (c.)



STAFF TECNICO

Allenatore : Romeo Bucci

Vice-allenatore e preparatore atletico : Luca Di Santo



LA SOCIETA’

Presidente : Tito Capriccioli

Direttore sportivo : Giuseppe P. Monteforte

Team manager : Patrizio Paolini

Giovedì 13 Settembre 2018



