IL PATRON

IL MISTER

IL CAPITANO

LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

STAFF TECNICO

Allenatore

I DIRIGENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Stagione positiva quella dell’Alba Sant’Elia nel campionato di Prima categoria 2018-19. I ragazzi granata, dopo un inizio difficile (solo 1 punto conquistato nelle prime 6 gare), hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, cominciando a portare a casa punti preziosissimi per cominciare la scalata alle posizioni di medio-alta classifica. Girone di ritorno quasi perfetto della formazione che gioca al “Macelletto, che ha anche portato via dei punti importanti alle due prime della classe Bf Sport e Futbol Montesacro, salvo poi cadere nelle ultime tre giornate, in cui sono arrivate tre sconfitte sonore: 5-2 in casa del Poggio Mirteto, 1-5 al “Macelletto” per mano dell’Amatrice e 3-0 in casa del Ginestra. Nonostante questi ultimi risultati negativi, l’Alba aveva già in tasca il pass per rimanere in Prima categoria anche per la prossima stagione. Bilancio, dunque, positivo per la società: a parlarci della stagione appena trascorsa sono il patron Paolo Colasanti, il mister Marcello Fioravanti ed il capitano Igino Palluzzi, che ripercorrono le fasi del torneo, gettando anche un occhio al futuro.Paolo Colasanti (Patron Alba Sant’Elia): «Sono soddisfatto dei risultati ottenuti in questa stagione, sia per la prima squadra che, soprattutto, per gli juniores regionali. Questi ultimi hanno incontrato varie società più attrezzate di noi e, nonostante questo, i miei ragazzi hanno dimostrato fermezza, serietà e capacità nel raggiungere l’obiettivo di rimanere nella categoria. Ho sempre creduto che il calcio, oltre ad un gioco di squadra, sia un momento di grande aggregazione per i ragazzi e per le loro famiglie. Come Patron di questa società ho il piacere e la fortuna di avere al mio fianco grandi collaboratori, ragazzi stupendi che amano il calcio come sport di unione e sacrificio e genitori che mi hanno e ci hanno sempre sostenuto. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare in modo affettuoso i tecnici che hanno collaborato con la società, incitando i ragazzi partita dopo partita, credendo in loro e trasmettendogli solo la forza di volontà di arrivare ad un obiettivo comune. Obiettivo che, non solo ci ha permesso di festeggiare insieme la chiusura della stagione, ma che ci permette di organizzare la programmazione futura per il prossimo anno. Abbiamo iniziato un percorso importante e spero di raggiungere nuovi importanti traguardi. Un grazie speciale ai miei ragazzi della prima squadra, che hanno saputo accogliere e guidare i giovani della juniores che ogni domenica sono stati convocati con loro: ognuno dei “piccoli” è stato considerato all’altezza di giocare in Prima categoria! Il calcio per me è anche crescita e vedere i giovani juniores crescere al fianco dei “grandi” della prima squadra è stata una grande soddisfazione. In questo percorso di Patron, oramai vecchio del ruolo, ho ricevuto da ognuno dei miei ragazzi stimoli nuovi ed importanti, per lavorare in modo migliore con tutti loro già a partire dal più prossimo futuro».Marcello Fioravanti (Allenatore Alba Sant’Elia): «Bilancio assolutamente positivo. Ad inizio stagione ci eravamo prefissati l’obiettivo dei 30 punti: neh, siamo arrivati a 32, salvandoci con molte giornate d’anticipo. Quest’anno abbiamo posto le basi per questo progetto, che durerà tre anni, costruito su una squadra giovane. Futuro? Il prossimo anno mi vedo ancora sulla panchina dell’Alba. Stiamo già lavorando per la prossima stagione. Per la prossima stagione, non penseremo solo ai 30 punti, ma a qualcosa di più grande. Ringrazio tutti i ragazzi, sia quelli di prima squadra che quelli juniores, che hanno giocato una straordinaria stagione. Ringrazio di cuore il patron Paolo Colasanti, una persona davvero speciale. Infine, oltre che ringraziare tutta la società, ringrazio in particolare Marco Ianni, sempre presente e disponibile».Igino Palluzzi (Difensore e Capitano Alba Sant’Elia): «E’ stato un campionato positivo sia dal punto di vista calcistico che per quello del gruppo-squadra: per quanto concerne l’aspetto calcistico, siamo soddisfatti per aver giocato un buon torneo, salvandoci molte giornate prima del termine, sfiorando l’entrata in coppa Lazio a causa delle ultime gare, in quanto sono arrivati risultati che non ci hanno permesso di entrare nella competizione, forse anche a causa di diverse mancanze di alcuni nostri giocatori; per quanto concerne il gruppo, da capitano sono molto contento che si sia creato un bellissimo gruppo, fatto di amicizie e persone giovani. Tutto ciò è stato possibile grazie alla società, che ci ha dato una grossa mano e ci ha fornito di tutto quello che poteva darci. Personalmente, rimarrò all’Alba anche il prossimo anno. Abbiamo già parlato del prossimo anno e siamo sicuri che faremo un campionato diverso da quello svolto in questa stagione. Per il futuro dell’Alba, sono sicuro che sarà roseo, in quanto i componenti della società operano nel mondo del calcio da moltissimi anni e, perciò, sanno bene come creare una squadra forte, composta da molti giovani…sicuramente, la società ci metterà in condizione di far bene anche il prossimo anno!».: Francesco Napoleone, Valentino Santucci, Cosmin Chirciu.: Riccardo Alesse, Alessandro Cesaretti, Simone Cardini, Igino Palluzzi, Simone Samperna, Daniele Fraschetti, Luca Mostarda, Matteo Benvenuti, Alessio Sciamanna.: Matteo Cardini, Marco Caffarelli, Juri Liberali, Alessio Cesaretti, Daniele Gregori, Andrea Giovannelli, Samuele Di Casimirro, Nicolò Floridi, Davide Cherubini.: Simone Cantonetti, Francesco Papucci, Mattia Scardaoni.: Marcello FioravantiPatron: Paolo Colasanti.Presidente: Marco Pitoni.Vice-Presidente: Andrea Colasanti, Paolo Rosati.Segretario: Marco Ianni.Dirigenti: Dino Grifoni, Stefania Colasanti, Iliana Mosconi, Bierton Latifi.