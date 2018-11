I COMMENTI

Marcello Fioravanti (Allenatore Alba S.Elia)

Alessandro Celani (Allenatore Mideporte Colle Salario)

IL TABELLINO

Alba S.Elia

Mideporte Colle Salario

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prima vittoria stagionale per l’Alba Sant’Elia, che ha battuto con un rotondo 3-0 la compagine romana del Mideporte Colle Salario. Cinici i padroni di casa, che hanno sfruttato al meglio le occasioni create; organico ridotto quasi all’osso, invece, per gli ospiti, che però hanno giocato una partita con carattere.Primi minuti di gara molto intensi, con entrambe le squadre vogliose di sbloccare subito il match. La prima azione pericolosa del match arriva al 5’, a favore degli ospiti: Farago, dall’out di sinistra, lascia partire un tracciante che tocca sulla parte alta della traversa, per poi spegnersi sul fondo. Al 15’, però, è l’Alba a portarsi avanti nel punteggio con un tiro dai 20 metri di Bertone, che trova impreparato il portiere ospite che non riesce a tenere la palla, il quale poi carambola in rete. Il Mideporte prova, con qualche buona trama di gioco e qualche tiro insidioso, a rimettere la gara sui giusti binari ma non riesce a siglare il gol del pareggio. La prima frazione, perciò, si conclude sul punteggio di 1-0.Seconda frazione di gioco che comincia con il Mideporte che attacca alto, cercando fin da subito il pareggio, lasciando qualche spazio in difesa. Ne approfittano, perciò, i padroni di casa, che al 5’ raddoppiano con il piatto destro dal limite di Liberali, assistito splendidamente da Alessio Cesaretti dopo una sua azione corale sulla fascia sinistra. Trascorrono quattro minuti e l’Alba cala il tris, ancora con Bertone: la punta reatina scatta sulla linea difensiva ospite e, a tu per tu con il portiere romano Dionisi, lo batte con un rasoterra. Nel finale, Mideporte ci prova ancora con qualche tiro da fuori area ma l’Alba si chiude bene dietro ed è pericolosa quando riparte in contropiede. Finisce così, perciò, al “Macelletto” di Rieti, dove l’Alba Sant’Elia ha battuto per 3 reti a 0 il Mideporte Colle Salario.: «Abbiamo sbloccato subito il match. Durante la partita siamo cresciuti, riuscendo a portare a casa i primi tre punti stagionali. In settimana avevamo preparato bene questa sfida e si è visto oggi».: «Oggi, purtroppo, eravamo in pochi, calcolando che in 16 erano assenti e che oggi abbiamo perso un altro ragazzo per infortunio. Questa non è la mia squadra, nel senso che sappiamo che possiamo giocare meglio di oggi. A causa di qualche episodio, i nostri avversari sono riusciti a siglare i gol che hanno portato alla nostra sconfitta. Speriamo di rifarci quanto prima».: Napoleone, Alessandro Cesaretti, Giovannelli, Cardini (dal 44’ st. Berardi), Alesse, Palluzzi, Liberali, Caffarelli (dal 23’ st. De Grandis), Bertone (dal 30’ st. Di Casimirro), Scardaoni (dal 45’+1’ st. Di Giuliani), Alessio Cesaretti (dal 38’ st. Silvestri). A disposizione: Santucci, Samperna, Fraschetti. All. Fioravanti: Dionisi, Sambuchi (dal 14’ st. Baldestein), Farago, Cerrocchi, Geralico, Patané, Di Raimondo (dal 19’ st. Samele), Celani (dal 28’ st. Sicardi), Rustic (dal 24’ pt. Barrea), Ruberto, Fabbri (dal 21’ st. Turchetti). A disposizione: Pepe. All. Celani: Bocci di Roma 2: 15’ pt e 9’ st. Bertone, 5’ st. Liberali: ammoniti: Alessio Cesaretti, Di Casimirro (A); angoli: 1-9