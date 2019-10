RIETI - Vittoria di misura (3-2) e, sul finale, sofferta per l’Alba Sant’Elia che prima va in vantaggio di due gol, salvo poi farsi riprendere dal Ginestra. A portare i tre punti in casa granata è il rigore trasformato dal neo arrivato Andrea Antonacci. Gara combattuta ed equilibrata, che ha visto partecipare un notevole numero di spettatori al centro sportivo Gudini.



I COMMENTI

Marcello Fioravanti (Allenatore Alba S.Elia)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

La gara si apre con un minuto di silenzio (come ordinato dalla Figc) in memoria della scomparsa del patron del Sussuolo Giorgio Squinzi, deceduto quattro giorni fa. Primo tempo inizialmente equilibrato, con molti scontri a centrocampo e nessuna azione degna di nota per il primo quarto d’ora di gioco. Al 17’ l’Alba va vicina al vantaggio con una rovesciata di Antonacci: il bomber ex Bf Sport si coordina perfettamente dopo gli sviluppi di una punizione dalla fascia destra di Franceschini (anche lui new entry in casa Alba) ma la palla sbatte contro il palo prima di essere allontanata dai difensori ospiti. Dopo 10’, però, l’Alba mette la freccia e si porta in vantaggio: a siglare il gol è il difensore Alesse, che in mischia riesce a depositare la palla in rete. Il Ginestra prova a reagire e, dopo 10’, va vicina al pareggio con Giontella, che non capitalizza di testa un ottimo cross dalla destra di Conti. Sul capovolgimento di fronte, viene atterrato Ortenzi. Dalla punizione, arriva il 2-0 dei padroni di casa ancora con Alesse che replica la stessa dinamica del primo gol. Il primo tempo si chiude sul 2-0 senza altre azioni pericolose.Ripresa fin da subito emozionante. Al 5’ di gioco Ginestra accorcia le distanze con il colpo di testa di Monte che trafigge Napoleone sul secondo palo dopo gli sviluppi di un cross dalla destra di Conti. L’Alba comincia a soffrire e Ginestra non molla. Al 28’, dopo una girandola di cambi per entrambe le formazioni, arriva il tanto agognato pareggio ospite: da una punizione dalla destra, Conti disegna una parabola che si insacca direttamente in porta, scatenando la festa sulla panchina sabina. Gioia smorzata subito però, perché dopo solo un giro d’orologio Ortenzi subisce un fallo all’interno dell’area di Ginestra ed il direttore di gara assegna il calcio di rigore: sul dischetto va Antonacci che, con un potente tiro, spiazza Ifilti e riporta l’Alba in vantaggio. Nel finale, forcing del Ginestra: al 46’ Napoleone, sugli sviluppi di un corner, anticipa Falchetti sul secondo palo mentre due minuti più tardi ancora Napoleone salva il risultato con una strabiliante parata sul colpo di testa a botta sicura di Adenihi ancora dopo un corner. Termina così, perciò, il derby: al “Gudini” di Rieti, Alba S.Elia batte Ginestra 3-2.: «C’è da lavorare. Dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra. Quest’oggi abbiamo vinto contro una squadra tosta, ben organizzata e sapientemente ordinata in campo. Nella ripresa siamo stati un po’ troppo acerbi, facendo rientrare in partita il Ginestra. Abbiamo sofferto nel finale, ma comunque il risultato è positivo. Sono contento dei nuovi innesti perché ci permettono di alzare ulteriormente l’asticella rispetto allo scorso anno. Dobbiamo rimanere compatti, da oggi fino alla fine della stagione, cercando di fare sempre risultato e di divertirci!».: «Male sotto tutti i punti di vista. Abbiamo concesso i gol ai nostri avversari a causa di tre nostri errori. Primo tempo assolutamente irriconoscibili, poco concentrati e senza voglia e determinazione. Nella ripresa meglio: siamo rientrati in partita fino al 2-2. Risultato che ci può stare: sconfitta giusta, perché non possiamo permetterci gli errori di oggi. Cercheremo di lavorare sugli aspetti che sono venuti a mancare oggi, soprattutto su riprendere la forza mentale. Lo scorso anno eravamo la miglior difesa del campionato (assieme a Bf Sport) mentre già alla prima giornata abbiamo subìto tre gol: non è da noi! Cerchiamo di riprenderci fin da subito perché così non si va lontano!».

IL TABELLINO

Alba S.Elia: Napoleone, Cesaretti (dal 25’ st. Panitti), Alesse, Palluzzi, Tempesta, Franceschini (dal 43’ st. S. Cardini), Buzzi, M. Cardini (dal 35’ st. Floridi), Cantonetti (dal 37’ st. Caffarelli), Ortenzi (dal 30’ st. Mostarda), Antonacci. A disposizione: Chirciu, Samperna, Cherubini, Gregori. All. Marcello Fioravanti.

Ginestra: Ifilti, Spagoni (dal 10’ st. Bordoni), Monte, Giontella (dal 1’ st. Falchetti), Guidi, Adenihi, Conti, Sciamotti (dal 10’ st. Fumelli), Marcangeli (dal 30’ st. G. D’Annibale), Boni (dal 1’ st. M. D’Annibale), Fiordiponti. A disposizione: Stillo, Marchesani, Ferri, Bossi. All. Giancarlo Leoni.

Arbitro: Carrone Tamburro di Tivoli.

Reti: Alesse (27’ pt. e 38’ pt.), Antonacci (rig., 30’ st.) (A), Monte (5’ st.), Conti (28’st.).

Note: ammoniti: Antonacci, Franceschini, Tempesta (A), Adenihi, Monte, Ifilti (G); angoli: 5-6.

