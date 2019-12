© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cambio in panchina per l’Alba Sant’Elia: al posto del dimissionario Marcello Fioravanti, siederà sulla panchina rossoverde Marco Donati. L’Alba, quindi, saluta Fioravanti: il mister sabino era approdato nel club all’inizio della scorsa stagione, terminata con un nono posto al termine di un campionato scadente nella prima parte ma “da prima in classifica” nel girone di ritorno. Per Fioravanti, 14 vittorie in 37 gare da tecnico dei reatini.La decisione, quella presa da mister Fioravanti, è arrivata dopo la pesante sconfitta dello scorso weekend per mano del Castrum Monterotondo, al “Gudini”. L’inizio di stagione, in realtà, era tra i più promettenti: l’Alba, dopo 6 giornate aveva racimolato 5 vittorie ed una sola sconfitta e si candidava, assieme alla capolista attuale Poggio Mirteto, ad una lotta serrata per il titolo. Proprio una sconfitta con i mirtensi alla VII giornata ha aperto un ciclo di risultati negativi: in 5 gare, solo un punto conquistato (un pareggio, 4-4, arrivato contro la matricola Valle del Peschiera). La sconfitta contro il Castrum è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.«Abbiamo ricevuto le dimissioni di mister Fioravanti - spiega la società in una nota - e, di comune accordo, abbiamo deciso di separarci. Ci teniamo a ringraziare mister Fioravanti per l’impegno profuso durante questo anno e mezzo sulla nostra panchina e gli facciamo gli auguri per il futuro».E’ la stessa società a rivelare il nome del nuovo tecnico: «Sarà Marco Donati il nostro nuovo allenatore. A lui facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura!». Per Donati è un ritorno: l’allenatore reatino allenò l’Alba nella stagione 2014/15, terminata poi con la retrocessione dopo la sconfitta nei playout contro Ginestra. Riuscirà Donati a risollevare l’Alba? Sarà il campo a deciderlo.