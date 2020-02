RIETI - Vittoria importante per l’Alba Sant’Elia che, sul finale, batte 3-2 un Castelnuovo di Farfa grintoso e mai domo. L’Alba ritrova il sorriso e i 3 punti, che mancavano da un mese esatto, mentre il Castelnuovo torna a casa con 0 punti conquistati, al termine di una gara intensa e combattuta.



IL PRIMO TEMPO

Primo tempo frizzante, nel quale entrambe le formazioni cercano di sbloccare subito la gara con trame di gioco fitte, veloci e con continui capovolgimenti di fronte. Passa in vantaggio l’Alba, al 15’, con il solito Antonacci: l’ariete rossoverde approfitta di errore in uscita di Riccardo De Angelis, recupera palla e si invola verso la porta ospite, piazzando poi il pallone alle spalle di un incolpevole Antonelli. Il vantaggio dei padroni di casa, però, dura solo 17’, perché al 32’ il Castelnuovo pareggia i conti con un calcio di rigore: Gregori, in mischia, con l’intenzione di spazzare la palla, atterra nettamente Lupi, causando il penalty. Sul dischetto va il capitano Valentini, che batte Chirciu con un potente e preciso destro. Sulle ali dell’entusiasmo, il Castelnuovo comincia a spingere forte sull’acceleratore, passando in vantaggio 5’ dopo con Pezzotti: il centrocampista tira una bordata dall’out di destra, Chirciu non trattiene la conclusione, che si spegne alle sue spalle. Si va, quindi, al riposo sul punteggio di 2-1 per gli ospiti.

LA RIPRESA

Ripresa intensa e ricca di emozioni. L’Alba prova a recuperare, mentre il Castelnuovo mantiene bene in difesa e prova dei veloci contrattacchi. Alla mezz’ora, però, i padroni di casa acciuffano il pareggio ancora con Antonacci: la punta, imbeccata da un lancio dalle retrovie, scatta tra i due difensori ospiti, salta Antonelli e deposita la palla in rete. Nel finale, doccia gelata per il Castelnuovo, che subisce il gol del 3-2: dopo gli sviluppi di un corner calciato da Mostarda, uno dei migliori della gara, sbuca al centro area il neoentrato Rossi, che colpisce di testa e sigla il gol del vantaggio dell’Alba. Al 45’, infine, viene espulso per proteste il capitano ospite Valentini, che lascia i suoi in 10 nei minuti di recupero, che però non offrono altre occasioni degne di nota. Termina così, perciò, il derby del “Gudini”: Alba Sant’Elia batte Castelnuovo di Farfa 3-2.



I COMMENTI

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia): «Classica partita in cui ci complichiamo la vita da soli. Dopo essere passati in vantaggio, abbiamo perso la concentrazione e regalato due reti ai nostri avversari. Siamo stati bravi e fortunati a conquistare i tre punti quasi allo scadere della seconda frazione. Speriamo di recuperare al più presto gli indisponibili».

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa): «Usciamo sconfitti immeritatamente. A mio avviso, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. A causa di una nostra disattenzione, abbiamo regalato il gol della vittoria al 90’ ai nostri avversari. Ancora una volta, partita rovinata da un arbitraggio non all’altezza!».



IL TABELLINO

Alba Sant’Elia: Chirciu, Samperna, Alesse (dal 1’ st. Bastioni), Panitti, Palluzzi, Mostarda (dal 45’+3’ Valzecchi), Caffarelli (dal 41’ st. Anniballi), Gregori, M.Cardini (dal 36’ st. Rossi), Maiali, Antonacci (dal 44’ S.Cardini). A disposizione: Napoleone, Volpe. All. Marco Donati.

Castelnuovo di Farfa: Antonelli, Valentini, Ceccarelli, Angeloni, Brizi, Pezzotti, Toma, R. De Angelis (dal 16’ pt. Splendori, dal 32’ st. Facchini e dal 36’ st. Giuliani), Di Francesco (dal 19’ st. M. De Angelis), Striuli, Lupi. A disposizione: Ribaldi. All. Sandro De Angelis.

Arbitro: Simbula di Roma 2

Reti: 2 Antonacci (15’ pt. e 29’ st.), Rossi (43’ st.) (A), Valentini (32’ pt.), Pezzotti (36’ pt.) (CF)

Note: espulso Valentini (CF) al 45’ st. per proteste; ammoniti Alesse, Samperna, Gregori, M. Cardini, Volpe (dalla panchina, per proteste) (A), Brizi, Angeloni, Striuli, M De Angelis (CF); angoli: 3-2.

