RIETI - Termina in pareggio (2-2) il derby tutto reatino del “Gudini” tra Alba Sant’Elia e Borgo Quinzio. Padroni di casa in doppio vantaggio, poi recuperati da una doppietta di Tranquilli. L’Alba guarda il bicchiere mezzo pieno, dopo tante azioni create e non sfruttate, mente Borgo Quinzio, in 10 uomini nell’ultimo quarto d’ora di gara, torna a casa con un buon punto che sicuramente smuove la classifica, in vista del match salvezza del prossimo weekend contro il fanalino di coda Tor di Quinto.



Primo tempo frizzante ed emozionante. L’Alba crea gioco, sfruttando gli esterni d’attacco Floridi ed Ortenzi. E’ proprio l’ex Capradosso il più scatenato ed è grazie a lui che i rossoverdi passano in vantaggio: dopo un triangolo con Antonacci, l’ala entra in area di rigore dalla sinistra e viene atterrato. Per il direttore di gara è calcio di rigore, battuto e segnato da Antonacci. 1-0 Alba. Il Borgo Quinzio sembra spento, poco concentrato e, così, i padroni di casa raddoppiano al 30’ ancora con Antonacci: il bomber ex Bf Sport raccoglie a mezz’aria un cross dalla destra di Floridi e, di prima, incrocia il pallone alla destra di Troiani. Il secondo gol subìto fa svegliare i sabini, che provano a scalfire la rocciosa difesa dell’Alba. Al 43’, l’arbitro vede un tocco di mano in area dell’Alba ed assegna il penalty, realizzato da Tranquilli. Si va al riposo sul punteggio di 2-1.

Ripresa emozionante, con gli ospiti che cercano fin da subito il pareggio e l’Alba che sfrutta la velocità dei sui esterni per colpire in ripartenza. Ci prova due volte Ortenzi, con due rasoterra a giro dalla sinistra, ma Troiani si fa trovare pronto. Occasione colossale per Floridi al 19’: l’ala, dopo la respinta di Troiani sul tiro di Ortenzi, all’altezza del dischetto, al volo di prima sbaglia il tap-in e spedisce la palla fuori. Al 22’ è Antonacci a farsi ipnotizzare dall’estremo difensore ospite: l’attaccante reatino, con uno stop a seguire, si invola a tu per tu con Troiani che, in uscita, respinge in presa bassa il pallone e tiene vive le speranze del Borgo Quinzio. Alla mezz’ora, viene espulso Baginka per doppia ammonizione. Gli ospiti, però, non ci stanno e, dopo una girandola di cambi, raggiungono il pareggio. Al 35’, Sciommeri viene atterrato in area dopo un cross: i padroni di casa reclamano un fuorigioco dello stesso Sciommeri, ma il direttore di gara non ha dubbi ed assegna il terzo rigore del match: sul dischetto va ancora Tranquilli che incrocia alle spalle di Napoleone, che tocca la sfera ma non riesce ad evitare il gol. 2-2 e doppietta del centrocampista. Nel finale, squadre spezzate in due con continui contropiedi, ma il risultato non cambia: al “Gudini”, Alba Sant’Elia e Borgo Quinzio pareggiano 2-2.



I COMMENTI

Marco Ianni (Dirigente Alba S.Elia): «Abbiamo reagito al periodo negativo. Per errori nostri e per bravura del portiere avversario, non siamo riusciti a chiudere la gara. E’ un punto che smuove la classifica e che ci dà morale per lavorare ancora più intensamente».

Massimo Aluffi (Allenatore Borgo Quinzio): «Non si può nascondere che i nostri avversari hanno creato molte occasioni e che avrebbero potuto vincere il match. Raggiungere il pareggio del 2-2 dopo essere stati sotto di due reti e farlo in 10 contro 11 ci dà morale. Dobbiamo migliorare però sulla “testa” e sulla concentrazione. Inoltre, dobbiamo migliorare sotto il profilo della disciplina: troppo nervosismo e troppi falli evitabilissimi. Oggi il nostro estremo difensore ha salvato il risultato almeno 3 volte. Nelle ultime due gare abbiamo racimolato 4 punti…vorrà dire che quando giocheremo meglio avremo più possibilità di ottenere dei successi. Inoltre, lavoreremo anche sui ragazzi più giovani che, nonostante l’età, dimostrano di avere poca voglia…e questa cosa non va bene!».



IL TABELLINO

Alba S.Elia: Napoleone, S.Cardini, Samperna, Liberali (dal 23’ st. Palluzzi), Alesse, Caffarelli (dal 42’ st. Papucci), M.Cardini, Gregori (dal 45’ st. Mostarda), Ortenzi, Floridi (dal 23’ st. De Santis), Antonacci (dal 31’ st. Cantonetti). A disposizione: Chirciu, Tempesta, Alessio Cesaretti, Valentini. All. Marco Donati.

Borgo Quinzio: Troiani, Ugolini, Mechelli, Baginka, Fioravanti, Tranquilli (dal 45’+1’ Arcieri), Tiberti (dal 45’ pt. Owsiany), Ciceroni (dal 15’ st. Badjie), Sciommeri, Domenici (dal 27’ st. Kijera), Massimiani (dal 10’ st. Sanogo). A disposizione: Fasano, Pucciarelli, Valzecchi, Zerbo. All. Massimo Aluffi.

Arbitro: Oddo di Viterbo

Reti: 2 Antonacci (rig. 23’ pt., 30’ pt.) (A), 2 Tranquilli (rig. 42’ pt, rig. 36’ st.)

Note: al 30' st espulso Baginka (doppia ammonizione) (BQ); ammoniti Caffarelli, Napoleone, Ortenzi, Papucci, Marco Donati (allenatore, per proteste) (A), Tranquilli, Sciommeri, Baginka, Fioravanti, Mechelli (BQ); angoli: 3-1.

