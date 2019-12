COMMENTI, IX GIORNATA

III Municipio-Poggio Mirteto 1-6

2 Enea, 2 Marcelli, Avenali, Odiki (PM)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Alba S.Elia-Alma Parioli 0-3

3 Soccorsi

Marco Ianni (Dirigente Alba S.Elia)

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Atletico Sabina-Castrum Monterotondo 2-4

Vita, Becali (AS), 2 Scarafile, De Marco, Mencio (CM)

La società Atletico Sabina non rilascia alcuna dichiarazione.

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Borgo Quinzio-Virtus Roma 1-2

L.Dominici (BQ)

Augusto Conticelli (Vice Presidente Borgo Quinzio)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Castelnuovo di Farfa-Mideporte Colle Salario 1-2

M.Ricci (CF), Turchetti, Hrustic (MCS)

La società Castelnuovo di Farfa non rilascia alcuna dichiarazione.

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Eretum-Ginestra: 0-1

D'Annibale

La società Eretum non rilascia alcuna dichiarazione.

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Spes Poggio Fidoni-Atletico Canneto 2-1

De Giorgi, Recchia (S), Imperatori (AC)

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

Giancarlo Marsili (Allenatore Atletico Canneto)

Tor di Quinto-Valle del Peschiera 1-5

2 Biafora, 2 Rinaldi, Oddi (VP)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, X GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cala il sipario sulla nona giornata d’andata di Prima categoria. Settima vittoria in stagione per la capolista Poggio Mirteto, che ha battuto lontano dal “Valletonda” la romana III Municipio con un netto e pesante 1-6. Tra le inseguitrici, bene Virtus Roma e Ginestra, entrambe vincenti rispettivamente contro Borgo Quinzio ed Eretum, mentre l’Alba S.Elia cade rovinosamente in casa, al “Gudini”, sotto i colpi dell’Alma Parioli, ora quinta forza del campionato. Approfitta del passo falso dell’Alba i gialloblu del Castrum Monterotondo che, grazie alla vittoria per 2-4 in casa della reatina Atletico Sabina, conquistano 3 punti e si piazzano al secondo a pari punti con la Virtus. Vola la matricola Valle del Peschiera che ha battuto l’ultima della classe Tor di Quinto con un deciso 1-5. Rallenta il Castelnuovo di Farfa, battuto tra le mura amiche da un Mideporte Colle Salario in forte crescita ed arrivato ad ottenere 10 punti nelle ultime 4 partite. Infine, funziona la cura Pompili per la Spes Poggio Fidoni: i gialloverdi portano a casa 3 punti nel derby interno contro l’Atletico Canneto e portano così a due la striscia di vittorie consecutive.: «Questa era una partita che mi ha messo tensione addosso tutta la settimana: la loro classifica non rispecchia minimamente alcuni valori importanti che hanno e che conoscevo molto bene. I primi 20 minuti abbiamo sofferta da morire il loro impianto di gioco ed il loro giro palla poi, dopo una grossa strigliata nello spogliatoio, ho iniziato a vedere quanto avevamo preparato in settimana. È un campionato dalle mille insidie e con tante squadre "fastidiose", perciò sarà fondamentale in ogni partita tenere alto il livello di atteggiamento per evitare brutte figure come quella fatta nei primi minuti di ieri. Poi, onestamente, abbiamo fatto 70 minuti di gran calcio: ma se vogliamo tenere un buon ritmo, tanto dovremo capire dei 20 minuti iniziali di ieri. Detto ciò sono contento del rientro con gol del capitano Avenali, giocatore e uomo di livello superiore, così come l'impronta dominante che sta dando alla squadra Enea Nobili: questo è un giocatore che non dovrebbe stare a questi livelli, ha potenzialità incredibili e, se si metterà in gioco come a me piace, sono certo che parleremo tutti tanto di lui. Adesso testa bassa e lavorare, abbiamo tanto da fare, da migliorare e da correggere, anche in vista della gara di domenica: so che tra i due paesi c'è tanta voglia di emergere l'uno sull'altro, c'è una rivalità calcistica importante, ma conosco il loro mister oltre che il mio amico Marco Imperatori, perciò sono certo che, seppur gara intensa, sarà una bella giornata di sport e un bel derby».: «Il risultato lascia pochi commenti. Abbiamo subìto un gol a freddo, al primo minuto, per poi fallire la possibilità di pareggiarla sbagliando un calcio di rigore…tutto ciò ci ha tagliato le gambe. Sicuramente siamo entrati in un periodo negativo, ne possiamo uscire soltanto lavorando seriamente. Testa alla prossima partita!».: «Questa partita ci ha fatto capire le nostre potenzialità. La gara di ieri ci fa rammaricare per le tre sconfitte arrivate fino ad ora, perché nella gara di ieri abbiamo dimostrato di poter combattere per le prime posizioni, nonostante l’obiettivo iniziale era quello di fare un campionato tranquillo. Con tutto il rispetto per gli avversari, ieri abbiamo dominato la partita dal primo all’ultimo minuto. Mi dispiace che, nella ripresa ed a risultato già acquisito, ci siano stati molti falli pesanti da parte dei nostri avversari, ma spero e voglio pensare che siano stati dei falli non intenzionali. A causa di questi interventi, infatti, un nostro giocatore è stato costretto ad uscire dal campo con problemi al crociato ed al collaterale. Buona ospitalità dei padroni di casa. Continuiamo così!».: «Partita non semplice, contro una squadra corretta e organizzata. Siamo stati bravi a interpretare la gara nel modo giusto, stiamo attraversando un ottimo momento, dobbiamo proseguire così, con questa voglia, questo spirito di squadra, questa voglia di sacrificarci, che a mio avviso ci fa fare la differenza. Faccio i complimenti a questo splendido gruppo ma in modo particolare è doveroso farli al nostro Lorenzo Morgante, alla sua prima da titolare, autore di un paio di ottimi interventi ed ha fatto sì che i nostri avversari non rientrassero in partita. Altra nota positiva, il ritorno in campo di Alessandro Gambacorta, sul quale tutti noi puntiamo molto. Una vittoria importante, che dedichiamo senza dubbio al nostro numero uno, Valentino Cristofalo, che purtroppo domenica scorsa ha subìto un brutto infortunio: ti aspettiamo presto in campo Vale, a difesa dei nostri colori oltre che per quell'ideale che abbiamo dentro di noi!».: «Gara ben giocata da ambo le squadre; peccato per il risultato: forse un pareggio era più giusto. Non abbiamo saputo sfruttare le occasioni nel primo e secondo tempo. Complimenti a tutti i ragazzi per come hanno affrontato la partita, senza mollare mai, anche quando eravamo in svantaggio di due reti».: «Siamo passati in svantaggio con la rete del loro n°10, il giocatore più forte per distacco dei nostri avversari. E’ stata una partita molto sporca, molto maschia, con diverse scorrettezze. Noi, però, non siamo caduti nel tranello, riuscendo a pareggiare prima con Turchetti grazie ad un tap-in e poi con Hrustic, bravo a recuperare una palla vagante dopo un fallo pesante proprio su Turchetti ed a piazzarla sul secondo palo. Il match, da quel momento, non ha offerto al pubblico altre occasioni da gol. Stiamo tornando: la squadra c’è! Vittoria sofferta. Siamo contenti perché abbiamo chiuso un mini-ciclo di quattro partite con 3 vittorie ed un pareggio nel recupero infrasettimanale».: «Partita importante, giocare poi alle 14.30 conoscendo già i risultati degli altri, rende questa vittoria pesante. Abbiamo lavorato tanto in settimana, soprattutto in mentalità perché era questa una sorta di prova del nove…vogliamo dire la nostra in questo campionato e migliorare sempre e crescere in quello che lo scorso anno ci è mancato per essere protagonisti fino alla fine. Ieri non vincere significava non solo perdere posizioni importanti ma, moralmente, ci avrebbe affossato e questo sarebbe stato un peccato. La partita l'abbiamo sentita e parecchio: un po’ di paura ci ha bloccato nel primo tempo e anche la condizione fisica per alcuni non al top si è fatta sentire. Ho chiesto sacrificio nell'intervallo, cuore e testa e sono stato ripagato: i ragazzi mi hanno dato tanto ed il gol di D'Annibale è anche una piccola soddisfazione personale, perché la rete è da centravanti vero e ed è quello che voglio da lui. Dopo il gol abbiamo tenuto da grande squadra, saper soffrire, lottare per ottenere il risultato e portare a casa i tre punti fanno di questa una grande prestazione. Complimenti all'Eretum: avevano preparato la gara ottimamente. Per noi ora il futuro è il Borgo Quinzio in casa, cercando di recuperare condizione e mantenere la giusta tensione».: «Ottima partita, soprattutto per aver conquistato i 3 punti grazie ad un gol nel finale. L’Atletico Canneto è sicuramente un’ottima squadra, ben messa in campo e con ottime individualità, anche se la rosa mi è sembrata un po’ corta. A mio avviso, non merita la posizione che occupa in classifica. Ci hanno messo in difficoltà in alcune circostanze, anche se nel primo tempo abbiamo creato 2-3 palle-gol nitide purtroppo non concretizzate. Siamo andati sotto nel punteggio nel primo tempo, salvo poi prima pareggiare con De Giorgi sul secondo palo e poi a ribaltarla a pochi minuti dal fischio finale con il bel gol di Recchia su assist di Di Lorenzo. Portiamo a casa tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato. Ora, testa subito alla trasferta in casa del Castrum Monterotondo, sperando di cogliere un risultato positivo».: «Abbiamo affrontato la partita rimaneggiati: 11 contati, non avevamo cambi tra infortunati e malati. Speriamo che questa sfortuna che ci perseguita prima o poi finisca. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi, che hanno dato tutto!».: «Certamente non la nostra migliore partita, abbiamo cominciato male e siamo giustamente andati in svantaggio, troppo lunghi e scoordinati. Dopo la mezzora è stata un’altra prestazione, meritando di chiudere in vantaggio la prima frazione. Nella ripresa siamo stati bravi ad andare subito sul 3-1, anche con alcune buone trame di gioco, finendo in totale tranquillità. Tre punti importanti ai fini della salvezza e ancora complimenti ai ragazzi!».Poggio Mirteto 23Virtus Roma, Castrum Monterotondo 19Ginestra 17Alba S.Elia, Alma Parioli, Valle del Peschiera 16Spes Poggio Fidoni 14Eretum, Mideporte Colle Salario 12Castelnuovo di Farfa 11Atletico Sabina 9Atletico Canneto 7Borgo Quinzio 6III Municipio 5Tor di Quinto 1Alma Parioli-Tor di QuintoAtletico Canneto-Alba S.EliaCastrum Monterotondo-Spes Poggio FidoniGinestra-Borgo QuinzioMideporte Colle Salario-EretumPoggio Mirteto-Castelnuovo di FarfaValle del Peschiera-III MunicipioVirtus Roma-Atletico Sabina