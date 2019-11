PROGRAMMA GARE, IX GIORNATA

Domenica, ore 10.30

Ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Si accendono i riflettori sulla nona giornata di campionato di Prima categoria. La capolista Poggio Mirteto cercherà la quarta vittoria consecutiva andando ad affrontare in trasferta il III Municipio, mentre le sue inseguitrici saranno impegnate in match intensi e sicuramente non facili: l’Alba S.Elia sfiderà, al “Gudini”, l’Alma Parioli, la Virtus Roma affronterà in trasferta i granata del Borgo Quinzio, mentre il Castrum Monterotondo sarà ospitato dall’Atletico Sabina. Al “Chiani”, intanto, andrà in scena l’unico derby reatino di giornata, che vedrà in scena i gialloverdi della Spes Poggio Fidoni ed i biancoblù dell’Atletico Canneto. Trasferte in terre capitoline per la matricola Valle del Peschiera e per l’esperta Ginestra: la prima affronterà il fanalino di coda Tor di Quinto, ancora fermo ad un solo punto in classifica, mentre la seconda giocherà sul campo della monterotondina Eretum. Infine, i biancorossi del Castelnuovo di Farfa cercheranno riscatto dopo la sconfitta dello scorso weekend andando a sfidare in casa la romana Mideporte Colle Salario.III Municipio-Poggio Mirteto (arbitro Calisi di Latina)Alba S.Elia-Alma Parioli (arbitro Serafini di Rieti)Atletico Sabina-Castrum Monterotondo (arbitro Baciu di Tivoli)Borgo Quinzio-Virtus Roma (arbitro Imbimbo di Tivoli)Castelnuovo di Farfa-Mideporte Colle Salario (arbitro Pallucca di Viterbo)Tor di Quinto-Valle del Peschiera (arbitro Sanna di Ostia Lido)Eretum-Ginestra (arbitro Ferri di Civitavecchia)Spes Poggio Fidoni-Atletico Canneto (arbitro Fazzitta di Tivoli)Poggio Mirteto 20Alba S.Elia, Virtus Roma, Castrum Monterotondo 16Ginestra 14Alma Parioli, Valle del Peschiera 13Eretum 12Castelnuovo di Farfa, Spes Poggio Fidoni 11Atletico Sabina, Mideporte Colle Salario 9Atletico Canneto 7Borgo Quinzio 6III Municipio 5Tor di Quinto 1