COMMENTI, VI GIORNATA

Alma Parioli-Borgo Quinzio 6-0

3 Soccorsi, 2 Trotto, Mulno

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Augusto Conticelli (Vice Presidente Borgo Quinzio)

Atletico Canneto-Virtus Roma 1-4

Croce (AC)

Giancarlo Marsili (Allenatore Atletico Canneto)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.



Castelnuovo di Farfa-III Municipio 3-1

2 Toma, Splendori (CF)

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Eretum-Tor di Quinto 6-1

Mercante, Taddei, Cara, 2 Costantini, Mandolini (E)

Massimo Giannetti (Presidente Eretum)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.



Ginestra-Castrum Monterotondo 3-1

Falchetti, Fiordiponti, Giontella (G), Luci (CM)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Mideporte Colle Salario-Alba S.Elia 1-3

Michettoni (MCS), 2 Antonacci, Franceschini (A)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Marco Ianni (Dirigente Alba S.Elia)

Poggio Mirteto-Spes Poggio Fidoni 2-1

2 Marcelli (PM), Recchia (S)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Luigi Moronti (Allenatore Spes Poggio Fidoni)

Valle del Peschiera-Atletico Sabina 1-0

Veriu

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VII GIORNATA

RIETI - Si sono spenti i riflettori sul secondo weekend di novembre e sulla sesta giornata del campionato di Prima categoria. Vince ancora la capolista Alba S.Elia che, sul campo del Mideporte Colle Salario, trova il successo in rimonta e si prepara al big match del prossimo turno contro Poggio Mirteto che ieri, tra le mura amiche del “Valletonda”, ha battuto la Spes Poggio Fidoni di misura (2-1) grazie ad una doppietta di Marcelli. Ancora in piena crisi l’Atletico Canneto, questa volta sconfitto in casa dalla Virtus Roma, che ora comanda la classifica a pari punti con l’Alba, mentre Borgo Quinzio cade rovinosamente sul campo dell’Alma Parioli con il pesante passivo di 6-0. Punteggio tennistico anche per l’Eretum, che ha vinto 6-1 il derby romano contro il fanalino di coda Tor di Quinto, mentre un gol è bastato alla matricola Valle del Peschiera per portare a casa tre punti importantissimi in chiave salvezza contro la neopromossa Atletico Sabina. Infine, seconda vittoria stagionale del Castelnuovo di Farfa che, grazie al 3-1 ai danni del III Municipio, esce dalla zona rossa di bassa classifica.: «Partita a senso unico, senza togliere nulla ai nostri aversari, che ci hanno fatto resistenza nei primi 20’. Nel primo tempo siamo andati sul 3-0 grazie alle nostre veloci e rapide ripartenze. Nella ripresa siamo andati sul 5-0 e, poi, siamo anche rimasti in superiorità numerica. A quel punto abbiamo rallentato, riuscendo anche a siglare il sesto gol. I nostri avversari discreti nei primi 20’, si sono comportati bene: onore a loro. Noi molto molto bene, soprattutto in fase offensiva. C’è rammarico, a questo punto, per le scorse partite fuori casa che non ci hanno premiato come volevamo per svariati motivi. Sono contento perché pian piano stiamo prendendo confidenza con la categoria e i risultati ci stanno dando ragione».: «Partita buttata via di nuovo. Nel primo tempo, specialmente a centrocampo, eravamo sempre in affanno; alla mezz’ora circa del primo tempo eravamo sul 3-0 per i padroni di casa e abbiamo giocato il resto della gara in dieci per l'espulsione, giusta, del nostro portiere. Spero che queste ultime due gare giocate, ci facciano riflettere…domenica abbiamo un derby sabino da affrontare al meglio!».: «Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, forse la più forte del campionato. A nostro merito posso dire che abbiamo giocato, per buoni 80’, ad armi pari. Poi, però, è venuta fuori la forza della squadra avversaria, molto ben messa in campo. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, nonostante il passivo pesante: forse il risultato no rispecchia l’andamento della gara!».: «Nel primo tempo siamo andati sul 2-0, per poi siglare il 3-0 nella ripresa. Nel finale di gara, a 4’ dal triplice fischio, abbiamo subìto il gol del 3-1 su rigore, ma la gara non è mai stata messa in discussione. Potevamo siglare altri gol per le tante occasioni create. Complimenti comunque ai nostri avversari, un’ottima squadra».: «Partita in cui il risultato non è mai stato in discussione, buona prova dei ragazzi che non hanno sottovalutato l'impegno. Ora cerchiamo continuità nel gioco e nei risultati. A questo punto del campionato potevamo avere qualche punto in più, ma per essere all'esordio nella Prima categoria posso ritenermi soddisfatto. Complimenti al Tor di Quinto, squadra con molti giovani che non potranno che crescere».: «Credo che oggi chiunque sia venuto a Ginestra abbia assistito ad una bella e vera partita di calcio. Il Castrum è una squadra forte, molto organizzata, tecnica, e ben allenata, con giocatori importanti ed è per questo che la vittoria ha molto valore. Certo il nostro campo è ostico per dimensioni e fondo e la cosa sicuramente è penalizzante per tutti ma ieri non si è visto, perché entrambe le squadre hanno sempre giocato mostrando personalità. Noi molto bene nel primo tempo: i gol di Falchetti e Fiordiponti sono il risultato di una prestazione super di tutti. Nel secondo, il Castrum è partito bene ma siamo stati bravi a tenere duro e a portarci sul 3-0 con Giontella. Gli ultimi 20’ siamo stati ingenui: restare in dieci non ci ha poi di certo aiutato ed è stato giusto subire il 3-1 e devo dire che manca a loro un rigore che avrebbe sicuramente riaperto la partita. Ci godiamo la vittoria ma la concentrazione in futuro deve essere massima se vogliamo restare in scia delle più forti».: «Non ci possiamo permettere di giocare questo genere di partite con un approccio blando, poca cattiveria agonistica, soprattutto quando incontriamo squadre ben messe in campo e organizzate come il Ginestra di mister Leoni…non ce lo possiamo permettere! Dopo 20’ ci troviamo sotto di due gol grazie a due nostre disattenzioni. Partita subito in salita. Proviamo a rientrarci, ma una traversa ci nega di andare a riposo con il minimo svantaggio. Nel secondo tempo, da un calcio d'angolo, arriva il terzo gol avversario; loro molto bravi nelle palle inattive, lo sapevamo…abbiamo fatto purtroppo molto poco per arginarli. Facciamo il 3-1 grazie a Luci. Partita che ci deve far riflettere; complimenti al Ginestra. Per quanto riguarda noi, bisogna che interpretiamo meglio questo tipo di partite, sotto il profilo mentale e caratteriale».: «Partita dominata da noi per almeno 60’, gran calcio offerto ne primo tempo. Siamo andati in vantaggio su un rigore nettissimo con Giordano Michettoni. Abbiamo continuato a giocare bene, creando altre 2-3 nitide occasioni da gol, colpendo anche un palo ed una traversa. Nella ripresa, siamo rientrati in campo con un’altra testa: abbiamo spento la luce e, a causa di questo, abbiamo subìto 3 gol in un quarto d’ora…3 gol su tre errori nostri. A questo punto, penso che anche in questa gara siamo noi i responsabili della sconfitta. Ci dispiace che non stiamo raccogliendo ciò che seminiamo di buono in ogni partita, cadendo e subendo gol alla prima nostra disattenzione. Se la squadra rimarrà unita com’è ad oggi, sono sicuro che i nostri veri valori usciranno fuori!».: «Partita difficile, su un campo un po’ ostico per noi. Ne siamo usciti vincitori con un risultato forse bugiardo per come hanno giocato i nostri avversari. Siamo andati in svantaggio su un calcio di rigore netto causato da una nostra disattenzione. Abbiamo cercato di reagire e la reazione è arrivata nel primo quarto d’ora della ripresa, con il pareggio di Antonacci, per poi rimontare e chiudere la gara nella mezz’ora finale. Partita difficile, come ce l’aspettavamo e per come l’avevamo preparata. Bravi i ragazzi nella reazione dopo lo svantaggio e a rimontare il passivo. Complimenti ai nostri avversari, che non meritano i 2 punti in classifica…sono sicuro che si porteranno fuori da quella posizione di classifica, perché sono una buona squadra. Per quanto riguarda noi, non dobbiamo assolutamente guardare la classifica ma dobbiamo solo pensare a lavorare, a testa bassa!».: «Temevo questa partita in modo particolare. Sapevo sarebbe stata dura e così si è rivelata. Loro sono una squadra importante: inutile nascondersi, quando hai gente come Mancini, De Giorgi, Di Lorenzo, Perotti, Recchia, sta a significare che puoi dire la tua dappertutto e che gli avversari devono temere la tua esperienza. Abbiamo lavorato tanto in settimana su alcuni atteggiamenti che avevo visto di loro, ma mister Moronti mi ha spiazzato con scelte diverse da quelle che mi aspettavo. Nonostante ciò abbiamo fatto una gara tosta, intensa e molto attenta. Tutto sommato, credo che il risultato sia giusto. Sono molto contento della doppietta di Marcelli e dei 90’ di Avenali e di Antonelli, gente che può darci l'esperienza e la qualità necessarie per fare un buon campionato. Adesso testa al lavoro e piedi a terra, perché domenica si va in casa della capolista: per valori, considero gli uomini del mio amico mister Fioravanti una delle migliori rose e la classifica lo dimostra. Ci aspetta un'altra gara difficilissima e dovremo fare tanto per farci trovare pronti. Sarà una bella sfida, su uno dei campi più belli».: «Peccato per il gol subìto alla fine. Per quello che si è visto in campo forse il risultato di parità sarebbe stato il più giusto ma questo è il calcio. Non mi hanno convinto un paio di chiamate arbitrali, ci poteva stare a mio avviso un rigore per noi nel primo tempo».: «Primi 22’ giocati veramente bene, con ripetute possibilità di andare in vantaggio; stesso copione nel secondo tempo fino al gol, poi 15’ brutti, fatti di palloni gettati in avanti senza più nessuna organizzazione di gioco, permettendo agli avversari di guadagnare campo e correndo il rischio di vanificare quanto fatto per gran parte dell'incontro. Comunque, tre punti importantissimi per noi, ottenuti contro una squadra forte che ci precedeva in classifica. Faccio ancora i complimenti ai ragazzi, che stanno dando sempre il massimo delle loro possibilità».: «Nel primo tempo, abbiamo approcciato malissimo la partita e siamo stati nettamente e meritatamente messi sotto dall’avversario: siamo stati lunghi e disordinarti sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Nel secondo tempo abbiamo preso gol dopo pochi minuti e, da quel momento, faccio i complimenti a tutta la squadra perché da lì è iniziata un’altra partita: abbiamo alzato i ritmi ed è uscito fuori l’orgoglio dei ragazzi, abbiamo creato anche noi 4-5 palle gol, preso una traversa, visto annullare un gol per fuorigioco millimetrico e negarci un gol fatto da una parata del portiere avversario che si vede raramente in questa categoria. Faccio i complimenti agli avversari, squadra che gioca sempre a viso aperto. In questa settimana ci alleneremo ancora più duramente e con più determinazione, perché domenica prossima ci aspetterà un’altra battaglia!».Alba S.Elia, Virtus Roma 15Poggio Mirteto*, Ginestra 13Castrum Monterotondo, Alma Parioli 10Valle del Peschiera 9Atletico Sabina*, Castelnuovo di Farfa 8Spes Poggio Fidoni* 7Eretum 6Borgo Quinzio, III Municipio 5Atletico Canneto 3Mideporte Colle Salario* 2Tor di Quinto 1*una gara in menoAlba S.Elia-Poggio MirtetoAtletico Sabina-Alma ParioliBorgo Quinzio-Atletico CannetoCastelnuovo di Farfa-GinestraIII Municipio-EretumSpes Poggio Fidoni-Valle del PeschieraTor di Quinto-Mideporte Colle SalarioVirtus Roma-Castrum Monterotondo