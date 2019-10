RISULTATI E MARCATORI, III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella terza giornata del girone d’andata del campionato di Prima categoria, vince ancora l’Alba Sant’Elia: i ragazzi di mister Fioravanti battono anche la romana III Municipio e ora comandano in solitaria la vetta. Primo posto, dunque, in solitudine per l’Alba, che deve ringraziare il Poggio Mirteto, che ha sconfitto di misura (0-1) la Virtus Roma, fino a questo weekend a pari punti proprio con l’Alba.Vittoria sofferta ma importante per la Spes Poggio Fidoni, nel derby reatino contro Castelnuovo di Farfa, mentre Valle del Peschiera si arrende sotto i colpi del Castrum Monterotondo. Torna il sorriso in casa Atletico Canneto: i biancoblu, infatti, trovano i primi tre punti stagionali grazie alla vittoria sulla capitolina Alma Parioli e, perciò, abbandonano l’ultimo posto della classifica. Termina in pareggio (0-0), invece, la sfida tra Borgo Quinzio e Mideporte Colle Salario, mentre Atletico Sabina e Ginestra hanno battuto, rispettivamente in casa ed in trasferta, la monterotondina Eretum e la romana Tor di Quinto.Alba Sant’Elia- III Municipio 3-1: 2 Antonacci, Ortenzi (A), Bagnati (III)Atletico Canneto-Alma Parioli 3-2: 2 Croce, Imperatori (AC), Soccorsi, Barbara (AP)Atletico Sabina-Eretum 3-1: De Santis, Mencarelli, Zongo (AS), Giannetti (E)Borgo Quinzio-Mideporte Colle Salario 0-0Castrum Monterotondo-Valle del Peschiera 2-0: 2 ScarafileSpes Poggio Fidoni-Castelnuovo di Farfa 1-0: ManciniTor di Quinto-Ginestra 1-3: Autogol, Falchetti, Giontella (G)Virtus Roma-Poggio Mirteto 0-1: MevoliAlba S.Elia 9Poggio Mirteto, Spes Poggio Fidoni, Castrum Monterotondo, Atletico Sabina 7Virtus Roma 6Borgo Quinzio 5Alma Parioli, Ginestra 4Valle del Peschiera, Atletico Canneto 3III Municipio 2Castelnuovo di Farfa, Mideporte Colle Salario 1Eretum, Tor di Quinto 0