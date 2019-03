RISULTATI E MARCATORI, X DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella X giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, vincono le prime 5 della classe: Bf Sport, tra le mura amiche, vince di misura (1-0) contro la tiberina Castrum Monterotondo; Futbol Montesacro ottiene una vittoria a tavolino, in quanto la formazione di Grotti, scesa in campo con soli 7 uomini, è rimasta orfana di un giocatore e, perciò, il direttore di gara ha determinato la fine della gara; una tripletta di Colangeli porta i tre punti all’Amatrice, che ha battuto al “Tilesi” il Poggio Nativo; vince Ginestra, che ha battuto Poggio Mirteto, continuando il suo momento positivo e mantenendo ancora l’imbattibilità del suo estremo difensore; infine, vince anche l’Atletico Canneto, che ha battuto in casa il Mideporte Colle Salario con un rotondo 4-0. Infine, si dividono la posta in palio Alba Sant’Elia e Capradosso (match terminato 1-1). Per questo turno, hanno riposato le romane Castel Giubileo e Fidene.Alba Sant’Elia-Capradosso 1-1: Papucci (A), Tosoni (C)Amatrice-Poggio Nativo 3-1: 3 Colangeli (A), Ciavattieri (PN)Atletico Canneto-Mideporte Colle Salario 4-0: 3 Valzecchi, MencioBf Sport-Castrum Monterotondo 1-0: AntonacciFutbol Montesacro-Grotti: Match terminato al 3’ pt. sul punteggio di 0-1 (Tindaro) poiché gli ospiti non presentavano in campo il minimo di giocatori necessari per continuare la gara.Ginestra-Poggio Mirteto 2-0: Conti, FiordipontiRiposo: Castel Giubileo e FideneBf Sport, Futbol Montesacro 54Amatrice 49Ginestra 39Atletico Canneto 36Fidene 30Poggio Mirteto, Alba Sant’Elia 29Castrum Monterotondo*, Poggio Nativo 25Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 7Grotti* 3*una gara in meno