COMMENTI, IV GIORNATA, GIRONE C

Bf Sport-Atletico Canneto 1-3

Tolomei (B), Gattarelli, Passarani, Mencio (AC)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atletico Canneto)

Castrum Monterotondo-Capradosso 0-0

La società Castrum Monterotondo non rilascia alcuna dichiarazione.

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Futbol Montesacro-Fidene 2-1

Ottaviani, Soldano (FM), Pampaloni (Fid.)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Monteacro)

Massimiliano Faggetti (Allenatore Fidene)

Ginestra-Mideporte Colle Salario 2-0

Monte, Falchetti

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Grotti-Poggio Nativo 1-1

Formichetti (G), D’Angeli (PN)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti):

Danilo Guidi (Direttore Generale Poggio Nativo)

Poggio Mirteto-Castel Giubileo 1-0

Marcelli

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

RECUPERO XIV GIORNATA

Amatrice-Alba Sant’Elia

Match rinviato per assenza del direttore di gara

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, V GIORNATA DI RITORNO, GIRONE C

RIETI - Nella IV giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria, cade la capolista Bf Sport, sconfitta in casa dall’Atletico Canneto, e viene raggiunta al primo posto dal Futbol Montesacro, che si è aggiudicata il derby contro l’altra capitolina Fidene. Pareggi per Capradosso e Grotti, rispettivamente contro Castrum Monterotondo e Poggio Nativo, mentre Ginestra si è imposta in casa 2-0 ai danni del Mideporte Colle Salario. Infine, vittoria di misura per i bianco-rossi del Poggio Mirteto, che si sono imposti 1-0 ai danni del Castel Giubileo. Per questa giornata era in programma anche il recupero della 14sima d’andata tra Amatrice ed Alba Sant’Elia, ma il match è stato rinviato poiché il direttore di gara designato non si è presentato al “Tilesi” di Amatrice. Bisognerà, perciò, attendere nuove comunicazioni dalla Federazione circa la data del nuovo recupero tra le due formazioni reatine.: «Usciamo sconfitti da una gara dove abbiamo pagato l'approccio sbagliato dei primi 10’ e 1’ di sbando, nel corso del minuto numero 5, dove i nostri avversari sono riusciti a siglare 2 gol. La squadra, smaltito l'1-2, ha avuto una grandissima reazione d’orgoglio e di carattere, salendo in cattedra, prendendo le redini del gioco e andando ad accorciare prima della mezz’ora con Tolomei. Nella ripresa, abbiamo ulteriormente alzato il baricentro e abbiamo creato diverse palle gol nitidissime, tra cui anche una traversa. Allo scadere, su il più classico dei contropiedi di fine gara, abbiamo subìto il loro terzo gol, che per quanto visto in campo ci ha penalizzato oltremodo. Ora dovremo essere bravi a trarre beneficio dalla sconfitta, perché nel calcio, come nella vita, non è bravo chi non cade mai, ma chi sa rialzarsi subito dopo uno scivolone».: «Parto subito facendo i complimenti ai nostri ragazzi: vincere in trasferta, contro la prima della classe e siglando tre reti non è una cosa semplice. Avevamo lavorato bene in settimana e siamo venuti qui con la consapevolezza di poter far bene, anche se avevamo penalizzati da qualche assenza importante. Abbiamo tenuto bene il campo, riuscendo ad arginare le trame offensive dei padroni di casa. Complimenti veramente a tutti, ai ragazzi ed al mister».: «Nel primo tempo, grande avvio nostro, con due grandi occasioni da gol che non abbiamo sfruttato; poi, c'è stato un buon ritorno loro con 2-3 buone occasioni, dove potevano fare gol. Nel secondo tempo siamo stati meglio in campo, creando 3 nitide palle gol non sfruttandole, dimostrando di essere poco cinici e cattivi sotto porta: dobbiamo assolutamente migliorare questo difetto. Sono, comunque, molto contento della prova di tutti, soprattutto di chi è entrato e si è fatto trovare pronto: questo è un gran bel segnale per il prosieguo».: «Abbiamo giocato una bella gara, riuscendo a chiudere il primo tempo con un doppio vantaggio grazie alle reti di Ottaviani e Soldano. Abbiamo interpretato bene anche l'inizio della ripresa ma, negli ultimi minuti del secondo tempo, un piccolo calo e un infortunio sulla punizione di Pampaloni ha portato il Fidene ad accorciare le distanze a 2 minuti dalla fine, complicando molto il finale che, così, è risultato essere molto agitato. Siamo molto felici di essere tornati in testa, alla vigilia di una difficile trasferta come quella di Canneto».: «Partita perfetta nel primo tempo: loro hanno sfruttato due nostre leggerezze, siglando 2 gol. Nella ripresa, dominio assoluto del Fidene ma l’arbitro, oltre ad annullare 2 gol regolari senza apparenti motivi, ha preso di mira i nostri giocatori. Ci ha fatto perdere la testa: avremmo ribaltato il risultato sul 2-3 e staremmo a parlare di tutt’altra partita. Inaccettabile un comportamento cosi del direttore di gara, cominciato fin dal primo minuto. Veramente inadeguato per questa categoria. Uno scandalo!».: «Vittoria importante perché conferma il nostro momento positivo, soprattutto perché avvenuta in casa, dove era tanto che non trovavamo i tre punti. Ci tenevamo tantissimo a vincere e si è visto subito…non occorreva essere "belli" oggi, ma pratici e infatti così è stato: il gol di Monte, da calcio d'angolo, e il raddoppio di Falchetti ci hanno infatti spianato la strada chiudendo il primo tempo. Nel secondo, ho chiesto di non abbassare la tensione e mantenere alta la concentrazione e, sinceramente, potevamo fare di più, soprattutto nel possesso palla, sul quale lavoriamo tanto, ma sono contento ugualmente anche se abbiamo ancora tanto da lavorare...avere la migliore difesa del girone è un motivo di orgoglio per me ma soprattutto per la squadra. Ottimo il rientro di Marcangeli, giocatore per noi importante, capace di svolgere al meglio nel match quattro ruoli, senza mai calare nella quantità e qualità delle giocate. Complimenti anche ai nostri avversari con moltissimi giovani in campo. Ora, con il riposo forzato, dobbiamo allenarci bene per farci trovare pronti per la prossima sfida, ancora in casa, con Castel Giubileo».: «Siamo partiti da Roma con 7 giocatori e 7 juniores: in questo periodo siamo falcidiati da innumerevoli infortuni e squalifiche, quest’ultime dovute a scelte incomprensibili di direttori di gara che non meritano di arbitrare. Abbiamo provato a fare la nostra gara e, a mio avviso, l’abbiamo fatta, anche se il match non è stato così elettrizzante e, in aggiunta, abbiamo perso con due gol avvenuti su gli unici due tiri che hanno fatto i nostri avversari. Purtroppo, dopo 15’, il nostro portiere si è strappato ma, purtroppo, avevamo solo lui come estremo difensore e quindi è rimasto lo stesso in campo. Ora, cerchiamo di fare il possibile per recuperare gli uomini indisponibili. Le prossime due gare saranno difficili, contro Bf Sport e Montesacro: dovremo tenere botta, per poi cercare di fare più punti possibili nelle restanti partite, così da poter rimanere nella categoria. Questo è davvero un anno molto sfortunato per noi…».«Partita tranquilla e ben giocata da entrambe le formazioni. Siamo andati subito in vantaggio con Formichetti, salvo poi essere recuperati da un rigore, a mio avviso, inesistente, assegnato dal direttore di gara ai nostri avversari. Inoltre, il direttore di gara ha anche degenerato in alcune sue decisioni, creando anche un po’ di nervosismo ed attrito tra i ragazzi in campo. Siamo, però, riusciti a ristabilire la calma, anche perché ci conoscevamo tutti. Rimane, però, il rammarico di non essere riusciti a portare a casa i 3 punti».: «Pareggio giusto. Certo, avrei preferito tornare a casa con 3 punti, ma comunque, voglio ringraziare i miei ragazzi perché in questo periodo così difficile cercano di fare del loro meglio. Spero la prossima settimana di portare un nuovo allenatore, per onorare al meglio questo finale di campionato!»: «Primo tempo giocato bene dai nostri. Stiamo sempre più prendendo un’identità di gioco…nella ripresa, siamo un po’ calati, ma non abbiamo rischiato nulla ed abbiamo mantenuto invariato il parziale. Abbiamo avuto alcune occasioni per raddoppiare, ma non le abbiamo sfruttate al meglio. Siamo felicissimi per il rientro in campo di Danilo Sciarra, dopo un lungo stop a causa di un infortunio: sappiamo che è un giocatore importantissimo, che ci sdarà un enorme aiuto per questo finale di stagione. Un pensiero finale lo vorremmo dedicare al nostro tesserato Leonardo Pezzotti, che ha avuto un lutto in famiglia».: «Abbiamo perso una partita da 0-0, risultato a mio avviso più giusto. Siamo stati penalizzato da troppe assenze: 15 giocatori in lista, di cui 4 infortunati ed altri 6 a casa; dobbiamo cercare di recuperare tutti per domenica, per giocare una partita molto difficile. Oltre la partita, che abbiamo giocato discretamente, devo segnalare l’ottimo arbitraggio».Bf Sport, Futbol Montesacro 39Amatrice* 31Atletico Canneto 27Fidene, Ginestra 24Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo 22Poggio Nativo 21Capradosso 19Mideporte Colle Salario 17Poggio Mirteto 16Castel Giubileo 7Grotti 3* gara in menoAtletico Canneto-Futbol MontesacroCapradosso-Poggio MirtetoCastel Giubileo-AmatriceFidene-Alba Sant’EliaGrotti-Castrum MonterotondoMideporte Colle Salario-Bf SportRiposo: Ginestra e Poggio Nativo