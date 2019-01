COMMENTI, I GIORNATA DI RITORNO, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Bf Sport 1-1

Di Casimirro (A), Antonacci (BF)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Atletico Canneto-Poggio Mirteto 1-1

Ceccarelli (AC), Marcelli (PM)

Massimiliano Tocci (Allenatore Atletico Canneto)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Castel Giubileo-Capradosso 2-2

Glincher, Amato (CG), Recchia, M. Tomassetti (Capr.)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Fidene-Amatrice 3-2

Moccero, Pampaloni, Paccetti (F), 2 Ciogli (A)

Massimiliano Faggetti (Allenatore Fidene)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Mideporte Colle Salario-Castrum Monterotondo 1-2

Misino (MCS), Scarafile, Magurno (CM)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Daniele Benigni (Vice-Allenatore Castrum Monterotondo)

Poggio Nativo-Futbol Montesacro 0-2

Carota, Regnoli

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Nativo)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, II DI RITORNO, GIRONE C

Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel secondo turno del girone di ritorno di Prima categoria, rallenta la capolista Bf Sport, che pareggia in casa della rocciosa Alba Sant’Elia. Ne approfitta del mezzo passo falso degli uomini di mister Colantoni la romana Futbol Montesacro, che vince sul Poggio Nativo. Vittoria anche per Fidene, che batte di misura Amatrice, mentre pareggiano Atletico Canneto e Capradosso rispettivamente contro Poggio Mirteto e Castel Giubileo. Infine, è il Castrum Monterotondo ad aggiudicarsi il derby capitolino contro il Mideporte Colle Salario. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni reatine del Ginestra e del Grotti.: «Partita combattuta ma corretta, tra due squadre ben organizzate e ben messe in campo, giocata su un campo sicuramente pesante. Abbiamo giocato un buon primo tempo, passando in vantaggio con il giovane Di Casimirro, bravo a ribattere in rete un tiro dopo gli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa, l’entrata in campo, per i nostri avversari, di Antonacci, ha cambiato volto agli ospiti, che hanno raggiunto il pareggio. Il pareggio, a mio avviso, è un risultato giusto. I nostri avversari hanno un organico completo, che sicuramente gli permetterà di combattere fino alla fine. Ieri, inoltre, è arrivato anche l’esordio di due nostri juniores. Complimenti a tutti i nostri ragazzi, per l’impegno, la dedizione e la serietà che mettono in campo sia durante gli allenamenti che durante le partite. Unica nota stonata, che ha rovinato una domenica di sport, è stato un fatto accaduto ad un nostro tesserato, che ha trovato la sua macchina danneggiata, a colpa di una terza persona. Un gesto vigliacco e vile, che sicuramente è una novità, purtroppo sgradevole».: «Partita dai due volti, dove nel primo tempo siamo entrati un po’ molli e pagato il giocare su in terreno di gioco al limite della praticabilità, che ha condizionato e limitato oltremodo il giocare la palla. Nel secondo tempo, invece, l'innesto di Antonacci (tenuto inizialmente preventivamente a riposo per un risentimento muscolare), ci ha dato quel peso e riferimento in più lì davanti, che ci ha permesso dapprima di pareggiare la partita e poi di creare diverse palle goal, che con un pizzico di fortuna in più potevano comunque regalarci la vittoria. Diciamo che, in virtù dei tanti eventi che ci hanno penalizzati (nel corso del primo tempo l'infortunio di Alessandrini, e nel secondo l'espulsione di Petrongari), aver preso 1 punto, mosso classifica, salvaguardato l'imbattibilità e l'aver mantenuto il primato non ci fa disperare e soprattutto ci fa capire che, per tenere fino alla fine, dovremmo combattere altre 13 battaglie».: «Primo tempo direi equilibrato. Nella ripresa, dopo 15’, siamo rimasti in 10 per espulsione di Valzecchi. La squadra si è compattata e devo dire che in campo non si è vista l'inferiorità anzi… a 5’ dalla fine abbiamo trovato il gol da calcio d'angolo; poi, con una giocata di un giocatore loro esperto, i nostri avversari hanno ottenuto un calcio di rigore. Peccato; c'è un po’ di rammarico, ma alla fine forse il risultato è giusto…».: «Il pareggio è il risultato più giusto. I nostri avversari hanno giocato buona parte della ripresa in inferiorità numerica, nel quale forse potevamo approfittarne maggiormente, ma il match è rimasto sui binari dell’equilibrio. La squadra avversaria è un’ottima squadra, allenata da un ottimo allenatore ed amico. Siamo molto contenti di questo pareggio, poiché abbiamo bisogno di punti e di risultati, per tirare su il morale, dopo un inizio di stagione un po’ così così…passo dopo passo, speriamo di crescere. La squadra sta giocando bene, questo merito del nostro allenatore. Speriamo di recuperare presto gli indisponibili, in modo tale da avere la rosa al completo e di giocarcela fino alla fine. Grazie ai nostri sostenitori, che sono comunque passati al campo nonostante la gara fosse a porte chiuse. Un’altra buona domenica…avanti così!».: «Partita giocata alla pari dei nostri avversari. Abbiamo tanti assenti, tra squalifiche e infortuni...abbiamo però giocato una buona gara, compatti concentrati e vogliosi di fare risultato. Un punto per il morale e per l’autostima, per affrontare al meglio il Grotti nella prossima giornata. Per quanto riguarda Capradosso, si vede la mano del mister Tulli…».: «Buona gara. E’ normale che dobbiamo e possiamo fare meglio…la soddisfazione e la cosa positiva è che abbiamo iniziato e finito la gara con cinque under. Siamo andati due volte in vantaggio, con due eurogol; abbiamo, però, subìto i due gol su calci piazzati. Faccio i complimenti al mio predecessore Marco Pompili, un ottimo allenatore, per il buon lavoro svolto. Ringrazio la società e il d.s.Franco Tempesta per la fiducia che mi hanno concesso! Credevo di fermarmi dopo 48 anni di lavoro continuo e invece eccomi ancora sul campo…spero di poter ripagare tanta fiducia!».: «Grande prestazione, contro una squadra che gioca molto bene a calcio. Tanto sacrificio e determinazione da parte di tutti i miei giocatori. Partita disputata nel migliore dei modi: abbiamo messo in campo tutto il sacrificio fatto durante la settimana. Purtroppo, tanti punti persi durante il girone di andata, alcuni in maniera immeritata ma, ora, dobbiamo continuare così, partita dopo partita e alla fine tireremo le somme».: «Sconfitta meritata, anche se per quello visto in campo il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Sconfitta meritata perché quella vista ieri non è la mia squadra. Troppo nervosi, troppo smaniosi di fare goal, rinunciando ad azioni manovrate che ci hanno contraddistinto nelle partite precedenti…a tratti sembravamo anche svogliati. Sicuramente stiamo pagando lo scotto di giocare partite ufficiali a distanza di 20 giorni l’una dall’altra. Da questo periodo se ne esce recuperando soprattutto le energie mentali e mettendosi sotto con il lavoro. Non eravamo fenomeni prima e non siamo dei brocchi adesso. Voglio più sacrificio e più voglia di vincere le partite da parte di tutti. Per questa maglia bisogna dare di più. Tutto ciò senza togliere nulla al Fidene, squadra tosta e composta da individualità importanti. Bene l’arbitraggio».: «Partita molto equilibrata e combattuta, pulita e ben giocata da entrambe le squadre. Siamo andati noi in vantaggio, con un bel diagonale di Misino. Loro, bravi a ribaltare il risultato nel finale. Unica nota stonata e speriamo sia solo sfortuna, l’ennesimo arbitraggio completamente a sfavore. Non tanto il secondo gol avversario (con la palla uscita in fallo laterale e non segnalata) ma per il loro primo gol: il direttore di gara non ci ha concesso un calcio di punizione al limite della loro area di rigore (il fallo era addirittura da giallo) e, perciò, i nostri avversari sono partiti in contropiede, hanno trovato un calcio di punizione e, grazie alla punizione, hanno siglato il gol del vantaggio. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Complimenti comunque al Castrum per la prestazione e la vittoria in rimonta».: «Il primo tempo si è concluso col punteggio di 0-0, nonostante avessimo creato due buone occasioni purtroppo non sfruttate. Nella ripresa, al loro primo tiro in porta, i nostri avversari sono riusciti a passare in vantaggio con un bel gol del loro n°7. Vantaggio fondamentalmente ingiusto, perciò la nostra squadra ha fatto di tutto per pareggiare e ci siamo riusciti con Scarafile, salvo poi passare in vantaggio con Magurno. Abbiamo portato a casa 3 punti ottimi in chiave classifica, anche perché ieri li abbiamo conquistati su un campo non semplice. Cerchiamo di scendere in campo ogni domenica per fare punti. Complimenti ai nostri ragazzi ed anche agli avversari…è stata una bella partita, combattuta ma corretta».: «Sapevamo di affrontare una grande squadra, forse ed obiettivamente la migliore del girone. Solida, fisica, cattiva al punto giusto, ben organizzata. Tutto sommato la gara è stata equilibrata, anche se il risultato è frutto dei nostri errori in attacco, di cui almeno due clamorosi, oltre che di una sfortuna che non ci lascia più. Sono contento della prova dei ragazzi, che hanno dato tutto giocando sui loro pochi limiti e, in tutta onestà, ci sarebbe da mangiarsi le mani per le clamorose occasioni sullo 0-0, specie quella a metà secondo tempo. Per il resto, del match di ieri mi infastidisce veramente l'arbitraggio: il signor Stotani è stato davvero incommentabile. Ha indirizzato la gara nel momento in cui stavamo dominando. Ad un certo punto ha dato due corner assurdi di seguito ai nostri avversari, in un minuto, episodio da cui è scaturito il primo gol. Per non parlare del fallaccio subito da Ciavattieri, sanzionato con una ammonizione per simulazione. Vergognoso! Ben per loro, noi dobbiamo pensare a domenica, quando affronteremo il Capradosso del mister Tulli».: «Siamo molto felici della prestazione e del risultato. Dopo la battuta di arresto di domenica scorsa, dovevamo reagire subito. Siamo fieri dei ragazzi che abbiamo a disposizione. Il campionato è ancora lungo e pieno di insidie, ma dopo questa partita siamo ancora più consapevoli che possiamo dire la nostra».Bf Sport*, Futbol Montesacro 35Amatrice**, Atletico Canneto 24Fidene 23Castrum Monterotondo 20Poggio Nativo 19Ginestra, Mideporte Colle Salario 17Alba Sant’Elia** 15Capradosso 14Poggio Mirteto 10Castel Giubileo 3Grotti* 2* una gara in menoAmatrice-Atletico CannetoCapradosso-Poggio NativoFutbol Montesacro-Alba Sant’EliaGinestra-FideneGrotti-Castel GiubileoPoggio Mirteto- Mideporte Colle SalarioRiposo: Bf Sport e Castrum Monterotondo