PROGRAMMA GARE, XV GIORNATA, GIRONE C

Domenica 20, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Ritornano in campo le formazioni che militano nel campionato di Prima categoria, per giocare le 15esima giornata, l’ultima del girone di andata. La capolista romana Futbol Montesacro sarà impegnata in casa nel big match di giornata contro la sua inseguitrice Bf Sport. Atletico Canneto, voglioso di avvicinarsi ancor di più ad Amatrice, che per questo turno riposerà, se la vedrà tra le mura amiche contro la capitolina Castrum Monterotondo: la gara, come da Ordinanza emessa dal Comune di Fara in Sabina, verrà giocata a porte chiuse. Poggio Mirteto sarà ospitato dal Fidene, mentre Grotti giocherà in trasferta, sul campo dell’altra romana, Mideporte Colle Salario. Sfida equilibrata quella che andrà in scena al “Macelletto” di Rieti, dove si sfideranno Alba Sant’Elia e Ginestra, entrambe alla ricerca di continuità di risultati. Infine, il Poggio Nativo di mister Domenici affronterà, in casa, il fanalino di coda Castel Giubileo. Per questa giornata, riposeranno le formazioni di Amatrice e Capradosso.Alba Sant’Elia-Ginestra (a Rieti, “Macelletto”, arbitro Masci di Roma 2)Atletico Canneto-Castrum Monterotondo (arbitro Rosati di Roma 2)Fidene-Poggio Mirteto (arbitro Gherca di Albano Laziale)Mideporte Colle Salario-Grotti (arbitro Franciosa di Ciampino)Poggio Nativo-Castel Giubileo (arbitro Melfi di Roma 1)Futbol Montesacro-Bf Sport (arbitro Ventrelli di Ciampino)Riposo: Amatrice e CapradossoFutbol Montesacro 32Bf Sport* 31Amatrice** 24Atletico Canneto 20Fidene 19Castrum Monterotondo 17Poggio Nativo, Ginestra 16Mideporte Colle Salario 14Capradosso, Alba Sant’Elia** 13Mideporte Colle Salario 11Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in meno