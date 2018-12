COMMENTI, XI GIORNATA, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Grotti

Rinviata per impraticabilità del campo

Bf Sport-Poggio Mirteto 3-1

Cavallari, De Giorgi, Antonacci (Bf), Galletti (PM)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Marco Sautelli (presidente Poggio Mirteto)

Fidene-Castel Giubileo 1-0

Morzilli

Mirko Cervelli (Addetto Stampa Fidene)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

Futbol Montesacro-Castrum Monterotondo 2-1

Conte, Del Genio (FM), Scarafile (CM)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

Daniele Benigni (Vice-Allenatore Castrum Monterotondo)

Ginestra-Amatrice 1-1

D’Annibale (G), Cenfi (A)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Mideporte Colle Salario-Poggio Nativo 5-1

2 Misino, 2 Piani, Trasimeni (MCS), D’Angeli (PN)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte)

La società Poggio Nativo non rilascia alcuna dichiarazione.

Hanno riposato: Capradosso e Atletico Canneto

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XII GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Nell’undicesima giornata del campionato di Prima categoria, perde la vetta Amatrice, che porta a casa solo un pareggio nella sfida contro Ginestra. Superando insieme la formazione di mister Bucci Bf Sport e Futbol Montesacro, vincenti rispettivamente nei match contro Poggio Mirteto e Castrum Monterotondo. Vittoria di misura anche per Fidene, nel derby capitolino contro il Castel Giubileo di mister Floccari. Sconfitta pesante, invece, per la formazione reatina del Poggio Nativo, battuta per 5-1 dal Mideporte Colle Salario. Rinviata a causa del terreno di gioco ghiacciato e, perciò, impraticabile la sfida tra Alba Sant’Elia e Grotti. Per questo turno di campionato, invece, hanno riposato le formazioni di Capradosso ed Atletico Canneto.: «Sapevamo dell'importanza di questa gara e delle difficoltà che nascondeva. Abbiamo sofferto moltissimo ad arginarli e fare risultato, contro un'ottima squadra, che non merita assolutamente di occupare quel posto in classifica. Andati subito in vantaggio con Cavallari, abbiamo poi erroneamente, per lunghi tratti, concesso a loro di fare la partita. Nella ripresa, poi, abbiamo cambiato qualcosina e siamo riusciti a siglare il 2-0 con De Giorgi, su rigore. Quando pensavamo di averla spuntata, a 10’ dalla fine, su un calcio inattivo loro hanno accorciato con Galletti; i ragazzi a quel punto sono stati bravi ad arginare il loro forcing, riuscendo a chiudere definitivamente la gara al 4’ di recupero, con Antonacci. Adesso, testa subito a domenica prossima, dove ci attende una gara difficilissima e molto importante contro Amatrice».: «Peccato per il risultato, perché abbiamo giocato ad armi pari nonostante le tantissime assenze. A mio avviso, rispetto alle formazioni che abbiamo già affrontato fin ora, abbiamo giocato ieri contro la squadra più forte del campionato: organizzati e ben messi in campo. Ora ci aspetta un’altra partita difficile contro il Futbol Montesacro: proveremo a prepararla nel migliore dei modi. Un plauso va a tutti i miei ragazzi scesi in campo ieri, perché hanno giocato veramente un’ottima gara».: «La partita potrebbe essere racchiusa in una sola parola: caparbietà. Abbiamo attaccato per 90’, obbligando i nostri avversari a restare sempre sulla difensiva. Hanno avuto un Luca Proglia, il loro estremo difensore, in gran giornata, che ha difatti disinnescato ben 7 nostre occasioni nitide da gol, salvando il risultato ed evitando una goleada da parte nostra. Successivamente ci ha pensato Morzilli a siglare il gol del vantaggio. Purtroppo, ci è mancato un punto di riferimento lì davanti, anche perché mancavano sia Ciccanti che Novelli. Non possiamo lamentarci, 3 punti importanti, visti anche i risultati del turno. Continuiamo così, perché vogliamo proseguire la striscia di risultati utili consecutivi, con la gara di ieri arrivata a quota 7».: «Partita giocata bene, con occasioni entrambe le parti. Unico rammarico è stato il subire gol al 92’. Dobbiamo capire che le partite durano 95’. Un messaggio che vorrei mandare ai miei ragazzi è di non perdere l’autostima e di lavorare sui nostri errori...».: «E' una domenica da ricordare. Abbiamo vinto una gara che inorgoglisce tutti i ragazzi e noi tecnici. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che sapevamo avere delle qualità che potevamo metterci in difficoltà. E così è stato…un primo tempo difficile, all'inizio, e poi molto equilibrato. L'espulsione per doppio giallo di Salvadore aveva ancora di più complicato la situazione. Partita arrivata dopo una settimana particolare, dove non avevamo potuto allenarci come volevamo, a causa dell'incendio al Tmb che aveva coinvolto la nostra zona. Il secondo tempo è venuta fuori la forza di questi ragazzi e di questa squadra: non il singolo ma il gruppo. Una vittoria, per come arrivata e per l'avversario che avevamo di fronte, importantissima».: «Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica scaturita dal 42' del primo tempo. Meglio 11 contro 11. Abbiamo subìto gol su calcio d'angolo e, 2’ dopo, con un gran gol di un loro giocatore. Sapevamo di incontrare un'ottima squadra e così è stato. Ci abbiamo provato fino alla fine ad agguantare il risultato ma merito a loro che si sono coperti bene, anche in 10. Nel primo tempo bravo il loro portiere su Scarafile e poi su altre situazioni. È stata una partita combattuta ambo le parti; forse loro nel secondo tempo ci hanno messo qualcosa in più».: «Abbiamo affrontato una grande squadra, molto organizzata tatticamente, con individualità importanti, ricca di personalità, venuta a giocarsi la partita a viso aperto. Dopo essere andati sotto su calcio di punizione, abbiamo lasciato troppo campo e la loro qualità è venuta fuori, anche se non abbiamo rischiato niente; nel secondo tempo, ho chiesto ai miei di dare tutto, senza pensare chi avessimo di fronte e, da subito, i ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare. Il pareggio di D'Annibale in mischia ci ha dato forza e morale giocando 20’ alla grande, attaccando con più personalità, creando una nitida occasione per il sorpasso ma la fortuna, anche ieri, non è stata dalla nostra parte...ho visto comunque una bella partita, su un campo quasi impraticabile, ma soprattutto ho visto una squadra determinata, mai doma; un applauso a Ifilti, autore di una parata incredibile, e a tutta la squadra per la voglia che dimostra in settimana e la domenica...».: «Partita indubbiamente condizionata dal campo, senza nulla togliere a Ginestra, squadra fisica e ben allenata dal mio amico mister Leoni. Per uscire con tre punti da queste situazioni bisogna alzare ancora di più il livello di concentrazione. Sicuramente, sarà difficile per tutti fare punti qui. Comunque, sono soddisfatto dell’atteggiamento della mia squadra, che ha provato sempre a giocare la palla, nonostante il campo fosse al limite della praticabilità. Adesso, sotto con il lavoro e spirito di abnegazione in vista dei prossimi impegni. Partita sostanzialmente corretta».: «Siamo passati in vantaggio già dopo 10’, con un gran gol di Misino. Dopo 5’ i nostri avversari sono rimasti in 10 uomini a causa dell’espulsione di un loro attaccante, che aveva dato una gomitata ad un nostro giocatore. Subito dopo, sono riusciti a siglare il gol del pareggio con un tiro-cross su calcio di punizione che non è stato sventato. Il primo tempo si è perciò concluso sul punteggio di 1-1. Nella ripresa, siamo rimasti in 10 anche noi, prima di siglare il nostro secondo gol, ancora con Misino. Da lì in poi, non abbiamo più buttato via un pallone, siglando le altre reti. E’ stata la miglior prestazione della squadra fino ad ora, fiducia ritrovata! Cinque acquisti oggi convocati, di cui 4 in campo. Inoltre, hanno giocato anche alcuni ragazzi della juniores. Il mercato ha funzionato. Continuiamo così!».Bf Sport, Futbol Montesacro 25Amatrice 24Poggio Nativo 15Ginestra 14Capradosso, Fidene 13Castrum Monterotondo, Atletico Canneto e Mideporte Colle Salario 11Alba Sant’Elia* 10Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in menoAmatrice-Bf SportCapradosso-FideneCatel Giubileo-Atletico CannetoCastrum Monterotondo-Alba Sant’EliaPoggio Mirteto-Futbol MontesacroPoggio Nativo-GinestraRiposano: Mideporte Colle Salario e Grotti