Atletico Canneto-Fidene 0-1

Novelli

Massimiliano Tocci (Allenatore Atl. Canneto)

Angelo De Marco (Direttore Sportivo Fidene)

Capradosso-Bf Sport 2-4

Carmesini, Salusest (C), De Giorgi, 2 Antonacci, Tolomei (Bf)

Franco Tempesta (Direttore Sportivo Capradosso)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Castel Giubileo-Futbol Montesacro 1-3

Dell’Agnello (CG), 2 Del Genio, Soldano (F)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

Castrum Monterotondo-Amatrice 1-2

Santarelli (CM), Ciogli, Masci (A)

Daniele Benigni (Vice-Allenatore Castrum Monterotondo)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Grotti-Ginestra 0-0

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Poggio Nativo-Poggio Mirteto 1-0

M. Luciani

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Nativo)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Mideporte Colle Salario-Cantalupo annullata per ritiro dalla competizione degli ospiti.



Riposava: Alba Sant’Elia

RIETI - Nella giornata numero otto del campionato di Prima categoria, vincono ancora le prime tre della classe: la capolista Amatrice passa sul campo del Castrum Monterotondo e le sue sue inseguitrici, Bf Sport e Futbol Montesacro, escono vittoriose rispettivamente dalle trasferte di Capradosso e Castel Giubileo. Perde terreno, invece, Ginestra, che pareggia a reti bianche in casa del Grotti. Infine, vittorie di misura per Fidene e Poggio Nativo, rispettivamente nelle sfide contro Atletico Canneto e Poggio Mirteto. Non si é giocata, invece, Mideporte Colle Salario-Cantalupo, a causa del ritiro della squadra reatina dal campionato in corso. Per questa giornata ha riposato la formazione dell’Alba Sant’Elia.: «Dispiace per i ragazzi, che non meritavano di perdere per gioco e occasioni avute ma, nel calcio, se non la metti dentro, non porti a casa i risultati che meriti. Abbiamo subíto gol su palla inattiva: sapevamo che cercavano l'uomo sul secondo palo ma, purtroppo, abbiamo letto male l’azione... Complimenti agli avversari che, dopo il gol, si sono difesi con le unghie e con i denti. Non parlo mai degli arbitri e sono d'accordo che vanno aiutati, ma la direzione di gara non mi è piaciuta, a causa di errori tecnici e poca personalità del direttore di gara odierno, che ha sbagliato tanto in molte occasioni, a favore e contro entrambe le formazioni».: «Siamo abbastanza soddisfatti. Campo difficile e pesante, dove abbiamo giocato una partita non facile da vincere. Abbiamo impostato la gara sapendo di poterla sbloccare su un calcio piazzato. Pian piano sta crescendo l'amalgama della squadra, oltre che il ritorno dei vari indisponibili. In settimana, lavoreremo per cercare di vincere il derby della prossima giornata, contro il Mideporte Colle Salario. Complimenti ai nostri avversari: sono una formazione quadrata, fisica e tosta, dove sicuramente qualche squadra ci lascerà dei punti. A nostro avviso, non meritiamo questo posto in classifica, ma siamo concentrati per risalire la china e allontanare le zone di bassa classifica. Ora, testa bassa e pensiamo subito al derby. Infine, complimenti ai nostri ragazzi, che hanno messo in campo grande grinta, personalità e voglia di portare a casa i tre punti a tutti i costi, sapendo anche soffrire nella seconda parte del match. Continuiamo così».: «Abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. Nonostante il punteggio, non meritavamo di perdere. Ieri non eravamo neanche al completo: si è sentita, infatti, la mancanza del nostro centrocampista Tosoni, che crea gioco in mezzo al campo e molta fisicità. Ovviamente, non dobbiamo abbatterci: ci sono ancora tante partite da giocare e, sicuramente, avremo molte occasioni per rifarci e per recuperare».: «Siamo scesi in campo con il giusto piglio, la giusta determinazione e concentrazione, perché coscienti e consapevoli della difficoltà della partita, visto la caratura degli avversari. A mio avviso, abbiamo disputato e interpretato la gara nel migliore dei modi, meritando di portare a casa l'intera posta. I loro due goal sono stati entrambi frutto di due grandi errori arbitrali. Nel complesso, partita maschia ma corretta. Faccio i complimenti ai ragazzi per come stanno interpretando questo inizio di stagione».: «Abbiamo perso, sì, ma con una bella squadra. Al 25’ del primo tempo eravamo già sotto di due gol, salvo poi aver accorciato le distanze prima della fine della prima frazione. Nella ripresa, siamo rimasti in 10 uomini ed abbiamo poi subito il doppio vantaggio avversario. Nonostante la sconfitta, devo fare i complimenti ai miei ragazzi, che hanno giocato una buona partita. Questa, a mio avviso, è la strada giusta per poter avere dei risultati. Ora, magari, aspettiamo qualche rinforzo, per poter essere ancora più competitivi».: «Siamo contenti per aver ripreso il cammino in campionato con una vittoria, anche perché con il doppio ritiro alla prima giornata del Montasola e adesso del Cantalupo, durante la stagione, ci saranno molte interruzioni alle quali non siamo abituati e, riprendere dopo le pause, non è mai facile. Siamo stati bravi ad affrontare con concentrazione questa gara e a portarla a casa».: «Rimaniamo un po’ con l'amaro in bocca per la sconfitta, a nostro parere ingiusta visto l'andamento della partita. Crediamo che per l'impegno, la determinazione e la partita giocata, il pareggio fosse il risultato più giusto. Siamo stati puniti per due volte in contropiede, una a fine primo tempo e la seconda all'inizio della ripresa. I nostri ragazzi sono stati bravi a non mollare ed hanno subito accorciato le distanze con il capitano Santarelli e, pochi minuti dopo, hanno colpito un palo con Donato per il meritato pareggio. Comunque, siamo soddisfatti della prestazione; ci piace sempre rimarcare il fatto che, anche in questa partita difficile e contro una signora squadra come l'Amatrice, abbiamo concluso la gara con 7 under in campo. Questa partita ci conferma ancora di più l'idea che possiamo e dobbiamo giocarcela con tutti».: «Sapevamo di affrontare una buona squadra, ben messa in campo, che gioca con molta intensità. Sul 2-0 per noi dovevamo continuare a lottare su ogni pallone; invece, abbiamo un po’ mollato e dopo aver subíto il goal, abbiamo sofferto. Serve più sacrificio da parte tutti. Partita molto corretta».: «Partita equilibrata, tra due squadre amiche e corrette, giocata su un campo pesante. I nostri avversari, a cui faccio i complimenti, hanno avuto a tratti il pallino del gioco in mano, salvo poi possederlo anche noi, creando qualche buona azione da gol non fruttata al meglio. Nel finale, la fortuna ci ha aiutati, facendo finire una loro conclusione sul palo».: «Mi dispiace per i miei ragazzi e la delusione sui loro volti, a fine partita, dice tutto su quanto ci tengono a fare bene. Partita dura, sotto ogni punto di vista; chi va a Grotti, di questi periodi, sa che trova davanti una squadra che non si arrende mai e che gioca su un campo pesante; per vincerla, devi fare una grande prova: fisica, tecnica e mentale....ci abbiamo provato, è vero, ma in un modo che non mi piace; in alcuni frangenti, poco cattivi e poco concentrati, anche se due pali li abbiamo presi e due chiare occasioni le abbiamo avute ma non è bastato... Sotto porta bisogna essere piu determinati e cinici, per portare a casa una vittoria. Bisogna lavorare tanto: sono due partite che stiamo a secco di gol ma è una cosa risolvibile. L'importante é farlo senza perdere mai la convinzione delle nostre qualità....».: «Era una partita importante, delicata, per noi carica di significato dopo lo schiaffone di Fidene e dove non potevamo sbagliare: un derby, una realtà con cui facciamo grandi sfide da anni, una squadra ben organizzata dal mio amico Dibba e con giocatori del calibro di Avenali, la società che appartiene al paese del nostro Direttore Sportivo, a cui dedico questa vittoria. A tutto questo si sono aggiunte assenze del calibro di Mostarda, Bonifazi, Di Casimirro, Paolucci, Ciavattieri ed Innocenzi. Ma questi ragazzi hanno un animo caldo: io lo sapevo, e ieri ho avuto la conferma! Li ringrazio tutti, uno per uno, soprattutto quelli della juniores, perché mi hanno veramente dato tutte le loro energie, senza risparmiarsi nulla. Adesso, torniamo a lavorare con umiltà e costanza, perché le battistrada viaggiano forte e sarà durissima mantenere i loro ritmi. Ieri, dopo più di due anni, è tornato a giocare titolare Mattia Carboni: alla sua uscita, vedere una tribuna intera battergli le mani, come tutti i suoi compagni, mi ha emozionato da morire. È un giocatore importante per noi, è un ragazzo straordinario, un "capoccione" che senza una testa così dura mai avrebbe più giocato a calcio dopo ciò che gli è capitato. Non dimenticherò mai la giornata di ieri, non finirò mai di dirgli grazie per l'esempio che mi ha dato in questi anni».: «Partita sbloccata da un episodio. A mio avviso, il pareggio sarebbe stato forse il risultato più giusto, ma il calcio è questo».Amatrice 19Bf Sport e Futbol Montesacro 16Poggio Nativo 14Capradosso 13Ginestra 12Castrum Monterotondo, Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto, Fidene 7Atletico Canneto 5Alba S.Elia 4Castel Giubileo, Grotti 2Alba Sant’Elia-Castel GiubileoAmatrice-Poggio MirtetoAtletico Canneto-Poggio NativoBf Sport-GrottiFidene-Mideporte Colle SalarioFutbol Montesacro-CapradossoGinestra-Castrum Monterotondo