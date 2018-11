RISULTATI E MARCATORI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nell’ottava giornata del campionato di Prima categoria, vince ancora la capolista Amatrice, che batte di misura in trasferta la romana Castrum Monterotondo. Rispondono allo stesso modo anche le due inseguitrici della capolista, Bf Sport e Futbol Montesacro, che hanno battuto rispettivamente con i punteggi di 2-4 e 1-3 Capradosso e Castel Giubileo. Quarto pareggio stagionale per Ginestra, che viene fermata in trasferta dal Grotti con uno sterile 0-0. Torna alla vittoria, anche se di misura, il Poggio Nativo: i ragazzi di mister Domenici escono vittoriosi dal derby reatino contro Poggio Mirteto, che incassa la sua quarta sconfitta stagionale. Continua la striscia di risultati utili consecutivi per Fidene, che per questa giornata ha superato di misura, grazie ad un gol del solito Danilo Novelli, l’Atletico Canneto. Come ampiamente detto, è stata annullato il match tra Mideporte Colle Salario e Cantalupo, a causa del ritiro dalla competizione della formazione reatina. Infine, per questa giornata, ha riposato la formazione dell’Alba Sant’Elia.Atletico Canneto-Fidene 0-1: NovelliCapradosso-Bf Sport 2-4: Carmesini, Salusest (C), De Giorgi, 2 Antonacci, Tolomei (Bf)Castel Giubileo-Futbol Montesacro 1-3: 2 Del Genio, Soldano (F)Castrum Monterotondo-Amatrice 1-2: Santarelli (C), Ciogli, Masci (A)Grotti-Ginestra 0-0Mideporte Colle Salario-Cantalupo annullata per ritiro dalla competizione degli ospitiPoggio Nativo-Poggio Mirteto 1-0: M.LucianiRiposo: Alba Sant’EliaAmatrice 19Bf Sport-Futbol Montesacro 16Poggio Nativo 14Capradosso 13Ginestra 12Castrum Monterotondo, Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto, Fidene 7Atletico Canneto 5Alba S.Elia 4Castel Giubileo, Grotti 2