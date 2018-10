RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, IV GIORNATA

Atletico Canneto-Bf Sport 0-0

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Canneto)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Cantalupo-Alba Sant’Elia 0-0

Lamberto Bianchi (Allenatore Cantalupo)

Marco Ianni (dirigente Alba Sant'Elia)

Capradosso-Castrum Monterotondo 2-1

Salusest, Ortenzi (Cap), Santarelli (Cas)

Marco Pompili (Allenatore Capradosso)

Daniele Benigni (Vice Allenatore Castrum)

Castel Giubileo-Poggio Mirteto 0-2

Marcelli, Nobili

Lamberto Mazzoli (Allenatore Castel Giubileo)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Fidene-Futbol Montesacro 0-3

Del Genio, 2 Ruggero

Danilo Novelli (Giocatore Fidene)

Luca Ghergo (Vice Allenatore Montesacro)

Mideporte Colle Salario-Ginestra 1-1

Pieri (M), Marcangeli (G)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Poggio Nativo-Grotti 2-0

Luciani, D’Angeli

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Nativo)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, V GIORNATA, GIRONE C

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella quarta giornata del campionato di Prima categoria, compie un mezzo passo falso l’ex capolista solitaria Bf Sport, che pareggia 0-0 nella sfida contro l’Atletico Canneto. Approfittano del pareggio di Babadook (altro nome di Bf Sport) il Poggio Nativo e il Futbol Montesacro, vincenti rispettivamente contro Grotti e Fidene. Importanti vittorie per le reatine Poggio Mirteto e Capradosso, che hanno battuto rispettivamente per 0-2 e 2-1 le tiberine Castrum Monterotondo e Castel Giubileo. Pareggio a reti bianche tra Cantalupo e Alba Sant’Elia, con gli ospiti che acquisiscono il primo punto stagionale, lasciando così l’ultima posizione, che ora é occupata dal Fidene. Infine, secondo pareggio stagionale per Ginestra, che torna dalla trasferta di Colle Salario con il punteggio di 1-1, contro il Mideporte. Per questa giornata, ha riposato la formazione reatina dell’Amatrice. La classifica, ora, vede in prima posizione tre squadre (Babadook, Poggio Nativo e Futbol Montesacro) con Capradosso distante solo un punto dal trio capolista.: «Partita gradevole. Nonostante le nostre assenze importanti e un infortunio accaduto durante il match al nostro Pastorelli, abbiamo giocato meglio, sia sul punto di vista tecnico e atletico, di quella che tutti valutano come la candidata alla vittoria finale. La classifica, ora, ci sta un po’ stretta. Tutto sommato siamo soddisfatti. Cerchiamo di acquisire più punti possibili nei prossimi match. Ora, testa al prossimo match, cercando di tornare vittoriosi da Roma».: «Partita che nascondeva molte insidie, sia poiché l’abbiamo giocata con l’organico decimato dagli infortuni, sia per la bravura dei nostri avversari. Nel complesso, a mio avviso, abbiamo raccolto un po’ meno di quello che avremmo meritato, anche se il pareggio, alla fin fine, può anche starci.Nel primo tempo, abbiamo sprecato un paio di buone occasioni e, nel secondo, abbiamo colpito una traversa e ci siamo visti negare un rigore a dir poco legittimo. Nonostante tutto, era importante muovere la classifica e mantenere l'imbattibilità. Sono felice ed orgoglioso per come i ragazzi stanno affrontando queste prime gare, dimostrando in primis un grande approccio mentale e umiltà in ogni gara. Adesso, dobbiamo cercare di preparare bene la prossima gara in casa, prima del riposo, che potrà aiutarci a recuperare qualche altra pedina».: «I nostri giocatori sono molto veloci e resistenti sul piano fisico ma, soprattutto i centrocampisti, non possiedono quelle doti fondamentali che occorrono per l'impostazione del gioco. Stiamo lavorando molto su determinati aspetti di base, che molti giocatori devono ancora apprendere; ci vuole tempo per migliorare ma i risultati arriveranno».: «Il rammarico maggiore è per il rigore non realizzato: durante la gara abbiamo creato buone occasioni. Continueremo il nostro lavoro con il consueto impegno».: «Partita difficile, giocata contro un’ottima squadra: lo sapevamo. Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 buone occasioni da gol, ovvero una traversa di Ottaviani e due occasioni dubbie, nel senso che il direttore di gara non le ha reputate come possibili calci di rigore. A mio avviso, almeno uno dei tre rigori non concessi dall’arbitro dovevano essere, invece, assegnati dal direttore di gara, in quanto netti. Subito dopo aver segnato il primo gol abbiamo concesso a loro un rigore, netto, a causa di una nostra disattenzione difensiva: un errore, a mio avviso, di impostazione. Nonostante ciò, ci abbiamo creduto fino alla fine, cercando di buttare in mezzo molti palloni destinati alle nostre torri. Proprio su un’azione così è nato il gol di Ortenzi. Ora, pensiamo partita dopo partita, cercando di fare più punti possibili».: «Abbiamo sprecato un’altra partita. Questo è il secondo match di fila in cui sprechiamo tutto nel finale. Il pareggio, a nostro avviso, poteva starci: abbiamo giocato bene. Purtroppo, abbiamo tanto da recriminare a noi stessi, in quanto alla fine vince chi mette in campo la giusta testa e la giusta mentalità, oltre alle capacità tecniche. L’impegno dei ragazzi è massimo e continuo, però dobbiamo ancora lavorare su queste piccole cose che poi, alla fine, ti possono condannare».: «Vittoria meritata dai nostri avversari. La nostra é una squadra giovane: facciamo molti errori di inesperienza. Il match é stato in equilibrio fino al loro secondo gol, arrivato a 5’ dalla fine della gara. Potevamo anche pareggiare quando il punteggio era fermo sullo 0-1 però loro hanno davvero meritato la vittoria. Hanno un’ossatura completa e sono una squadra già ben formata, a differenza della nostra, a chi serve tempo per migliorare. Dobbiamo lavorare ancora tanto».: «Bella partita, giocata bene e dominata dai nostri ragazzi sul piano del gioco. Loro una buona squadra, ma oggi eravamo decisi e compatti. Il ritorno in campo di Avenali, il nostro centrale di difesa, ha dato una marcia in più, creando un incredibile ordine in campo: ci è mancato nelle prime due gare. Ora aspettiamo il ritorno degli indisponibili, per avere finalmente la rosa al completo. Nonostante ciò, posso affermare con sicurezza che, coloro che hanno sostituito gli infortunati, non sono inferiori agli altri, dando tutto sempre. Ieri non abbiamo corso particolari rischi, giocando molto bene e sfruttando tutte le situazioni di gioco che il mister aveva preparato negli allenamenti durante la scorsa settimana. Inoltre, vorrei fare un grande complimento ai ragazzi. Infine, un plauso va a Marcelli che ieri ha trovato il gol da tanto cercato: siamo felicissimi. Zittirà tutti, perché é un grandissimo giocatore: lo pensano tutti, dal mister a tutta la società. Continuiamo così!».: « Siamo in netta difficoltà. Nessuno di noi si sarebbe mai immaginato un inizio di stagione così. Avevamo molte aspettative ma, vedendo i risultati, forse vanno ricalibrate. Lavoreremo per uscire da questo momento. Ora, testa al match di coppa di mercoledì. Puntiamo molto sul fare bene in questa competizione: speriamo ci sia utile per cambiare rotta anche in campionato».: «Bellissimo primo tempo dove, con grande concretezza, abbiamo sfruttato il momento non facile del Fidene (che a mio avviso é una squadra di valore del nostro girone), riuscendo a gestire le numerose defezioni che stiamo avendo in questo periodo. Secondo tempo gestito con concentrazione e applicazione. Continuiamo cosi».: «Bella partita, abbastanza tranquilla sotto il profilo del gioco e delle discussioni. A mio avviso, nel secondo tempo, il direttore di gara ha perduto un po’ la partita dalle mani, gestendola non nel miglior modo possibile. A nostro favore, mancano due rigori (uno nettissimo), purtroppo non concessi dal direttore di gara. Per nostra fortuna, i nostri avversari hanno sbagliato un rigore, netto, nel finale di gara. Infine, tutta la squadra e la società augura un grande in bocca al lupo ed una pronta guarigione al nostro Marco Di Carmine, uscito dal match anzitempo, a causa di un serio infortunio: lo aspettiamo più forte di prima! Ora, testa al prossimo match».: «Sono avvelenato: praticamente ci siamo presentati a Settebagni senza nulla: non avevamo niente dentro e, di questo me ne assumo tutta la colpa; un po’ lo sospettavo: la domenica è lo specchio della settimana e gli allenamenti della settimana precedente a questo match avevano evidenziato una squadra quasi appagata dalla vittoria con Canneto. Mai commettere questo errore nel calcio: lo avrò ripetuto milioni di volte. Nonostante tutto vincevamo, anche giocando malissimo, fino all'85 quando una disattenzione su un corner, dove non abbiamo rispettato le indicazioni scritte e ribadite, ha dato loro il pareggio; di questo sono amareggiato. Se abbiamo delle qualità le tiriamo fuori sempre di gruppo con grinta e determinazione ma oggi eravamo scarichi. Sbagliare poi un rigore al 94 è la ciliegina sulla torta di una domenica da dimenticare, ma i rigori li sbaglia chi li tira e chi lo ha tirato ha il rispetto mio e della squadra. Dispiace per il bruttissimo infortunio di un loro giocatore, a cui auguro una pronta guarigione, sperando di vederlo in campo al ritorno. La prossima giornata riposeremo: dobbiamo lavorare, perché io non mi accontento».: «Partita mai in discussione: controllata e gestita da noi; ancora una volta si é notato come il campionato quest'anno sia molto più livellato dello scorso. Non abbiamo mai sofferto, ma comunque siamo riusciti a fare gol solo all'ultimo minuto del primo tempo, con una bella azione corale conclusa da Luciani. Nel secondo tempo, il raddoppio di D'Angeli ci ha dato la giusta tranquillità di poter portare a casa il risultato. Adesso testa a domenica perché ci aspetta un'altra partita dura, su un campo, a mio avviso, molto difficile e contro una squadra di cui tra l'altro conosco praticamente nulla. Dovremo lavorare tanto e bene in settimana, per ottenere il massimo da una trasferta insidiosa».: «Partita bella e combattuta. I nostri avversari sono oggettivamente più attrezzati di noi. Abbiamo pagato sia il grande caldo, le tante assenze, tra infortunati ed indisponibili e il fatto di essere una squadra giovane ed inesperta. Nonostante ciò, i nostri avversari hanno meritato la vittoria: a mio avviso, se la giocheranno fino alla fine per la vittoria finale. Nonostante la sconfitta, siamo soddisfatti della prestazione dei nostri giocatori, che gli hanno tenuto testa: complimenti ai nostri!».Bf Sport, Poggio Nativo, Futbol Montesacro 10Capradosso 9Mideporte Colle Salario, Ginestra 8Amatrice 7Poggio Mirteto 4Cantalupo, Atletico Canneto, Castel Giubileo 2Castrum Monterotondo, Alba Sant’Elia, Grotti 1Fidene 0Alba Sant’Elia-FideneAmatrice-Castel GiubileoBf Sport-Mideporte Colle SalarioCantalupo-Poggio NativoCastrum Monterotondo-GrottiFutbol Montesacro-Atletico CannetoPoggio Mirteto-CapradossoRiposo: Ginestra