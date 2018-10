RISULTATI E MARCATORI, II GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella seconda giornata di Prima categoria, concedono il bis di vittorie Amatrice, Bf Sport e la formazione tiberina del Mideporte Colle Salario che battono, rispettivamente, Atletico Canneto, Cantalupo e Poggio Mirteto. Secondo risultato utile consecutivo, invece, per il Poggio Nativo di mister Domenici che, tra le mura amiche, trova i primi tre punti stagionali battendo, in uno dei tre derby reatini, il Capradosso. Buon risultato anche per Ginestra che, sul difficile campo del Fidene, si regala i primi tre punti della stagione vincendo con un soddisfacente 0-2. Vittoria di misura, invece, per Grotti che, in trasferta, ha battuto Castel Giubileo con il punteggio di 0-1. Seconda sconfitta consecutiva per l’Alba Sant’Elia, caduta in casa sotto i colpi della formazione romana del Futbol Montesacro. La formazione che ha riposato questa giornata è stata la capitolina Castrum Monterotondo.Alba Sant’Elia-Futbol Montesacro 0-1: ConteAtletico Canneto-Amatrice 2-3: 2 Croce (Atl. Cann.), 2 Pica, Vitale (Ama.)Cantalupo-Bf Sport 0-1: OrtenziCastel Giubileo-Grotti: 0-0Fidene-Ginestra 0-2: Fiordiponti, MonteMideporte Colle Salario-Poggio Mirteto 3-2: Di Rocco, Guidi (Pogg. Mir.)Poggio Nativo-Capradosso 2-1: Miconi, Luciani (Pogg. Nat.), Ortenzi (Capr.)Riposo: Castrum MonterotondoMideporte Colle Salario, Bf Sport, Amatrice 6Poggio Nativo, Futbol Montesacro, Ginestra 4Castrum Monterotondo, Capradosso 3Poggio Mirteto, Atletico Canneto, Cantalupo, Castel Giubileo 1Fidene, Alba Sant’Elia 0