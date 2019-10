© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica 20 ottobre, Architetti e Ingegneri esperti in prevenzione del rischio sismico saranno presenti in una delle centinaia di piazze italiane per la prevenzione sismica, per dare ogni informazione utile sui fattori di rischio e su come migliorare la sicurezza della casa a spese quasi zero, grazie al contributo che lo Stato mette a disposizione.A Rieti, l'appuntamento è all'interno del centro Commerciale Perseo dalle 10 alle 19.A Borgorose in piazza del Municipio dalle 10 alle 19A Santa Rufina di Cittaducale al centro sportivo dalle 15 alle 19Sarà possibile inoltre fissare una visita tecnica informativa di un architetto o ingegnere, da svolgere, senza alcun costo, nel mese di novembre nell’ambito del programma di prevenzione attiva "Diamoci una Scossa!".Per tutto il mese novembre, infatti, migliaia di architetti e Ingegneri “scenderanno in campo” per fornirti, in occasione della visita, una prima informazione sullo stato di sicurezza della tua abitazione e illustrarti le possibilità di interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili con l’incentivo statale Sisma Bonus. Il Sisma Bonus ti permette oggi di avere un contributo dallo Stato fino all’85% dei costi sostenuti per gli interventi di miglioramento della sicurezza della tua casa. A te rimarrà da sostenere solo il rimanente 15%.Se, per esempio, l’importo necessario per l’adeguamento sismico del tuo immobile è di 50.000 euro, potrai pagarealla ditta che eseguirà i lavori solo il 15% del totale ovvero7.500 euro. Il resto verrà versato alla ditta direttamente dallo Stato. In caso di terremoto una casa più sicura può significare molto,se non tutto, per la vita di chi la abita". "Trova la piazza più vicina a te o prenota direttamente una visita su www.giornataprevenzionesismica.it".