Calisse e Giraldi incontrano i presidi delle scuole superiori: «Incontro proficuo su vari temi»

RIETI - Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, e il consigliere delegato, Franco Giraldi, hanno incontrato tutti i presidi delle scuole superiori nella sala consiliare della Provincia.

«Un incontro proficuo - ha commentato Calisse - abbiamo toccato diversi temi: dal caro energia alle scuole per il quale si è arrivati ad una condivisione, un percorso, in cui la Provincia garantisce senza tagli la normale ripresa delle lezioni. Abbiamo poi condiviso anche un piano di interventi ordinari, che saranno più veloci grazie ad un accordo quadro che la Provincia ha realizzato mettendo a disposizione un front office per i presidi. Tra le altre cose abbiamo dato comunicazione di aver prolungato l'affitto dei moduli scolastici a Rieti e concordato gli orari dei trasporti. Infine si è arrivati ad un accordo con il quale si faranno sopralluoghi per constatare lo stato di manutenzione delle scuole».