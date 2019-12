Rieti, a Torricella il presepe vivente

RIETI - Giovedì 26 dicembre alle 18:30 la parrocchia di San Giovanni Battista e la Confraternita di San Giovanni Battista organizzano a Torricella in Sabina - borgo medioevale in provincia di Rieti - la rappresentazione della Sacra Natività di Gesù.



Tra le vie del borgo una voce narrante guiderà gli spettatori tra le strade e le cantine, lungo il tragitto che porta Maria e Giuseppe alla grotta dove nascerà Gesù.Un tuffo nella magia della natività con la partecipazione di figuranti che ci faranno rivivere il grande evento della nascita di Gesù lungo le strade del borgo medioveale di Torricella



Al termine della manifestazione si potranno gustare, all'interno delle vecchie cantine riaperte per l'occasione, i prodotti tipici della tradizione Sabina. © RIPRODUZIONE RISERVATA