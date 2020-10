Rieti, città dell’Italia policentrica: la presentazione in streaming

RIETI - Sarà presentato in streaming il rapporto su Rieti dell’associazione Mecenate 90 nell’ambito della ricerca su L’Italia policentrica, il fermento delle città intermedie, uno studio voluto dal Comune di Rieti e supportato dalla Fondazione Varrone. Per effetto delle nuove disposizioni governative che sospendono tutte le attività convegnistiche o congressuali in presenza, salta l’evento in programma domani pomeriggio, 20 ottobre, all’Auditorium Varrone.

Chi fosse interessato alla presentazione in streaming può trovare il link utile al collegamento sul sito www.comune.rieti.it oppure www.fondazionevarrone.it nella news corrispondente; a partire dalle ore 17 sarà possibile seguire la presentazione del report da parte del professor Ledo Prato, segretario generale di Mecenate 90 e curatore dello studio.

Il Rapporto - Rieti, una città orientata a creare comunità – inquadra il capoluogo nel contesto delle città intermedie italiane e abbina ai dati statistici le riflessioni e le valutazioni raccolte dai ricercatori tra esponenti del mondo delle imprese, delle professioni, della pubblica amministrazione, della cultura, della Chiesa e del Terzo settore.

