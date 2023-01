Rieti, presentazione del romanzo del reatino Paolo Di Reda

RIETI - Venerdì 20 gennaio alle 18 alla Libreria Mondadori Bookstore di Rieti (via Roma, 61) la presidente dell'Associazione Macondo, Roberta Giovannetti, presenta il romanzo “La strategia dell’ombra”, ultima fatica letteraria di Paolo Di Reda. Il dialogo con l'autore sarà impreziosito dalle letture di brani del romanzo dell'attrice Elisabetta De Palo.

Il libro. Nel racconto de “La strategia dell’ombra”, edito da Nolica Edizioni (Gruppo CartaCanta), le stragi di Porzus, di Portella della Ginestra, fino a quelle di Piazza Fontana e della Loggia e i misteri legati al caso Moro si intrecciano con le vicende personali di Marta Leonardi - una psicoanalista di 56 anni in crisi profonda con sé stessa - e della sua famiglia. La sua lotta per la verità dovrà scontrarsi con la resistenza di oscuri personaggi che difendono con ogni mezzo i propri segreti, custoditi in documenti riservati ormai a rischio di desecretazione.

L'autore

Giornalista, scrittore, sceneggiatore e operatore culturale, Paolo Di Reda ha pubblicato altri cinque romanzi: “La rabbia che rimane” edito da Fahrenheit 451 nel 2015, due thriller storici per Newton Compton Editori (scritti entrambi insieme a Flavia Ermetes), “La formula segreta delle SS” nel 2013 e “Il labirinto dei libri segreti” nel 2010 e infine “Ricordare non basta” (2009) e “Prove generali per scomparire” (2005) pubblicati da Edimond.

Tra i suoi racconti, inseriti in diverse antologie, “A finestre aperte” (in “Roma per le strade”, Azimut 2007), “L’ultima cena” (in “Scritto e… mangiato”, Perrone 2011) e “Zabriskie Point - Gli occhi dell’immaginazione” (in “8 e 1/2 Racconti di cinema”, 2019).

Tra le sceneggiature per il cinema da ricordare “Salvatore. Questa è la vita” (2006), scritto con il regista Gian Paolo Cugno, con protagonisti Enrico Lo Verso, Giancarlo Giannini e Gabriele Lavia.