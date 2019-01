RIETI - Ancora un omaggio del mondo dello sport per Stefano Colasanti. Il vigile del fuoco reatino, dopo aver ricevuto alla memoria il premio Futsal Passion a Canosa lo scorso 27 dicembre, ora arriva un altro riconoscimento. A ricordare Stefano è stata proprio la Lega Nazionale Dilettanti, visto che era l'allenatore del Cittaducale Calcio a 5 Femminile, che in occasione dei festeggiamenti per il sessantesimo anniversario, a Civitavecchia, ha consegnato il "premio alla memoria". Presente Claudio, fratello di Stefano, sua figlia Benedetta, ma anche mamma Finalba, in un altro momento di grande emozione per tutti. Sul palco presente anche il giornalista e scrittore Ivan Zazzaroni, Gianni Rivera, oltre che le alte cariche della Lega Nazionale Dilettanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA