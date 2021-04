Premio Scuola Digitale: i vincitori della selezione provinciale. Scarsa la partecipazione delle superiori

RIETI - Si è svolto questa mattina, 23 aprile, in streaming il Premio Scuola Digitale 2021, promosso dal Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. L’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli, capofila per la provincia di Rieti, ha organizzato l’evento, che ha visto in gara per la sezione dedicata al primo ciclo: I.C. “Bassa Sabina” di Poggio Mirteto, Istituto Omnicomprensivo di Borgorose, I.C. “Forum Novum” di Torri in Sabina, I.C. “G. Pascoli” di Rieti, I.C. “Marconi Sacchetti Sassetti” di Rieti. Per la sezione dedicata al secondo ciclo l’unico istituto aderente è stato l’Aldo Moro di Passo Corese.



Sul podio l’Istituto Comprensivo Pascoli e l’Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro di Passo Corese che portano a casa un premio di 1000 euro e la possibilità di accedere alla fase regionale.



Nella classifica delle scuole del primo ciclo, il secondo posto va all’Istituto Comprensivo “Bassa Sabina” di Poggio Mirteto che ottiene un kit per il coding, terzo posto per l’Istituto Comprensivo “Forum Novum” di Torri in Sabina, che vince invece un kit di robotica.



Il ringraziamento dell’Istituto Rosatelli, della sua dirigente scolastica Beatrice Tempesta e della docente referente per il Piano Nazionale Scuola Digitale Gabriella Gallo, è rivolto a tutte le scuole che hanno aderito e ai docenti referenti che hanno guidato e condotto gli studenti in un percorso innovativo e all’insegna delle tecnologie. Anche in questo caso la scuola non si è fermata, nonostante il periodo difficile, dimostrando che la competizione, soprattutto se positiva ed orientata verso soluzioni innovative di didattica digitale integrata, può essere uno strumento di formazione molto coinvolgente.



A giudicare i progetti la giuria capitanata da Claudia D’Ambrosio, dell’Ambito Territoriale di Rieti, con Mario Febroni, Art Director alla NDesign Digital Communication, Gianfranco Formichetti, Assessore alla Cultura del Comune di Rieti, Teresa Marino, responsabile dello Spazio Attivo di Lazio Innova e Daniele Mitolo, Direttore della Sabina Universitas.



La manifestazione è stata allietata dall’intrattenimento della pianista Agnese Giammusso della classe 3M del Liceo Musicale "Elena Principessa di Napoli", dal docente di Tecnologie Musicali del Liceo Musicale Fabio Carretti e dalla musica e parole di Rachele Tomassoni, studentessa dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli.



Il ringraziamento è per i docenti referenti: Sara Turani per la Pascoli, Simona Dall'Oca per l'Istituto Comprensivo Bassa Sabina, Daniele Bucci dell'Istituto Comprensivo Forum Novum, Luigi Tommasetti per l’Istituto Marconi Sacchetti Sassetti, Annalisa D'Agostino dell’Istituto Comprensivo di Borgorose e alla docente referente dell’Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro di Passo Corese Daniela Colangelo.



Un solo rammarico, la scarsa partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rieti.

«Invitiamo tutte le scuole – concludono dal Rosatelli - a pensare e a preparare già da adesso, qualcosa di innovativo per l’eventuale prossima edizione del Premio Scuola Digitale della provincia di Rieti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA