Consegnato al Centro Sportivo di Formello il premio Manlio Scopigno 2022 a Ciro Immobile

RIETI - Presso il Centro Sportivo della S.S. Lazio a Formello, il Presidente dell’Asd Scopigno Cup Fabrizio Formichetti, ha consegnato a Ciro Immobile il premio Manlio Scopigno 2022 come miglior giocatore della serie A. L’attaccante Immobile, in trasferta con la squadra a Firenze, non aveva potuto partecipare alla cerimonia di consegna dei premi Scopigno e Pulici.

Per Immobile questo è il terzo premio Scopigno che va ad aggiungersi a quelli vinti nel 2018 e nel 2020.

Questa la motivazione espressa dalla giuria: “Premio miglior giocatore del campionato a Ciro Immobile che per la terza volta si aggiudica il prestigioso riconoscimento. Il bomber della Lazio sta facendo collezione di trofei, più volte re del gol in Italia e con i biancocelesti. Il tutto unito ad una classe indiscutibile e ad un’umiltà che lo rendono uno dei simboli più rappresentativi del nostro calcio”.

A votare i premi, la giuria composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo ed ex calciatori, presieduta da Dino Zoff.

«Nell'ottica che vede lo Scopigno Cup, ambasciatore della Provincia di Rieti e delle sue eccellenze turistiche, culturali e gastronomiche - ha detto Formichetti - a Ciro Immobile sono stati consegnati anche i prodotti tipici locali: Sano, Caseificio Storico Amatrice, Amatrice Terra Viva e l’Olio Sabina Dop».