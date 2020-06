RIETI - Nella finale nazionale di Impresa in azione, il programma di imprenditorialità rivolto alle scuole superiori che ha coinvolto quasi 11.000 studenti in tutta Italia, tra i premi attribuiti, il Ready for work Award è stato consegnato da ManpowerGroup ai ragazzi dell’Istituto Celestino Rosatelli di Rieti che hanno realizzato RI Cycle, un progetto volto a garantire un servizio di bike sharing a Rieti, al fine di renderlo più efficiente, facile e intuitivo. Premiato per la consistenza del progetto, già trasformato effettivamente in startup, che è andato oltre il bikesharing, partendo dai bisogni dei vari target di utenti.

