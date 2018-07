RIETI - Dei ventuno semifinalisti che sabato 23 giugno si sono esibiti nei Forward Studios di Grottaferrata, ne sono stati scelti sette. I finalisti della quattordicesima edizione del Premio Poggio Bustone 2018, provenienti da tutta Italia, sono tutti giovani cantautori con tanti sogni in tasca e molta musica in gola e fra le mani.



Ad ascoltarli, insieme ad un ingegnere del suono del calibro di Luciano Torani, i membri dell’Associazione Musicale Poggio Bustone.



“Non è stato facile scegliere fra tutte le proposte - spiega il direttore artistico Maria Luisa Lafiandra - una rosa di artisti. Tutti coloro che sono stati chiamati a dare dei pareri hanno faticato a decretare i finalisti perchè, a parte qualche progetto veramente ben definito in tutti gli aspetti, c'era del talento in tutti loro: chi per la voce, chi per il bellissimo testo, chi per un'esecuzione notevole e chi per la bellezza del brano che aveva presentato”.

Prossimo appuntamento il 31 agosto all’interno di Cuore piccante a Rieti per le finali 2018. Sul palco, oltre ai finalisti, salirà anche Paolo Longhi, vincitore del Premio Personalità Artistica 2017.





Finalisti 2018

1 - Angelo Cicchetti - Tutto se ne va - (Matera)

2- Angelo Lazzaro Gargiulo "Un attimo di noi" (Sant'Antonio Abate - Napoli)

3- Lara Dei "Corri" (L'Aquila)

4- Julian Ross "Piazza Mazzini" (Rieti)

5- Massimo Comencini "Sala d'aspetto" ((Torri del Benaco - Verona)

6- Matteo Gallina "Tutto esplode" (Avezzano - L'Aquila)

7- Walter Piva "Flussi d'incoscienza" (Gela)

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:23



