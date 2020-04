RIETI - Abbracci poetici, un concorso di poesia ai tempi dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus e delle ristrettezze e limitazioni dettate dalle norme per evitare il diffondersi di contagi. Da una idea di Valentina Alfei (nella foto) da Montopoli, nasce il Concorso di poesia “Abbracci poetici. Di versi e d’istanti”. L’ex amministratrice di Montopoli di Sabina (già vicesindaco nella giunta Grilli), ideatrice dei concorsi “Libera i tuoi versi” e “Natale in Rima” ha pensato bene che in questo particolare periodo dove si sta molto di più a casa ci si può magari dilettare nello scrivere poesie e perché no? presentale ad un concorso. Il tema scelto sul quale i componimenti poetici dovranno attenersi è “La distanza. Lontani ma così vicini”. La scadenza della presentazione delle domande è fissata a lunedì 18 maggio 2020.



Perché un concorso

«In questo momento così delicato – spiega Valentina Alfei- ho pensato che la poesia potesse essere utile per sentirsi meno soli e tener impegnata la mente. Il Concorso è rivolto a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità».

Il Concorso è articolato in 2 sezioni: la Sezione adulti – poesia in lingua italiana o in dialetto (è richiesta traduzione in italiano) riservata ai maggiori di 15 anni e la Sezione Ragazzi - poesia in lingua italiana o in dialetto (è richiesta traduzione in italiano) riservata ai minori di 16 anni ed alle scuole. La partecipazione al premio è gratuita. Ogni partecipante può concorrere con una sola opera in formato pdf che va inviata senza riportare i dati anagrafici dell’autore che invece dovranno essere inseriti nel modulo di partecipazione. Gli elaborati vanno spediti entro e non oltre il giorno 18 maggio 2020 all’ indirizzo mail: valeventi3@gmail.com



La giuria, i risultati e le premiazioni

Le poesie saranno valutate da una giuria formata da esperti del settore, editori, appassionati del genere. Saranno assegnati riconoscimenti e diplomi ai primi classificati di ogni sezione. Altri riconoscimenti potranno essere attribuiti secondo il giudizio della giuria e dell’organizzazione. Per il ritiro del premio ovviamente si dovranno aspettare le nuove disposizioni del governo italiano.

I risultati del concorso saranno pubblicati sulle pagine social (face book ed instagram) #liberaituoiversi e comunicati ai vincitori tramite contatto telefonico, lettera o e-mail.

La cerimonia di premiazione si terrà in diretta face book domenica 24 maggio 2020. Per ulteriori informazioni: 3387932570



I Premi e i ringraziamenti

«Ringrazio Claudia Zonetti, titolare del b&b Monte degli Elci di Toffia – dice Valentina Alfei- e Sandra Giannini (IoSa’creazioni) e l’insegnante Manuela Risa di Rieti per aver supportato la mia idea mettendo a disposizione premi per i vincitori. Il primo classificato sarà inoltre invitato alla prossima edizione di “Poeti in itinere”, evento molto prestigioso per i poeti. La giuria, come al solito, sarà di qualità: oltre alla Presidentessa Elisabetta Destasio, scrittrice e direttrice artistica di Poeti in itinere, Daniela Diafani, insegnante e scrittrice e lo scrittore Pasquale Cominale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA