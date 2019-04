© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Premio di poesia al giornalista reatino Andrea Bonanni.Premio a Firenze, presso la sede dell’Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, nell’ambito del Premio Internazionale Letterario Giglio Blu di Firenze. Organizzato dall’Associazione Giglio Blu Firenze Camerata dei Poeti e patrocinato dalla Regione Toscana, il Premio si divideva in tre categorie; Letteratura edita, inedita e Arti visive. Il premio è stato conferito, con menzione di merito e segnalazione di merito della Giuria, nella sezione poesia inedita per l’opera ‘Salsedine’ parte di una silloge di poesie inviata per l’occasione.Il Premio letterario, alla sua seconda edizione, ha visto la partecipazione di centinaia di scrittori, poeti, fotografi e pittori con opere provenienti da ogni parte di Italia e oltralpe. Il premio è stato conferito dalla presidente della Giuria Lia Bronzi con questa menzione “la poesia Salsedine va oltre l’io cosciente, come afferma lo stesso autore e fluisce secondo uno strisciante pessimismo, capace di essere solamente un approche che lo salverà dal mondo”.