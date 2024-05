Premio Lizori: l'orchestra dell'istituto Valle del Velino trionfa al concorso internazionale

RIETI - L’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Valle del Velino ha ottenuto il primo premio al concorso musicale internazionale Premio Lizori, in programma venerdì 24 maggio a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia.

L’Auditorium comunale Alberto Pacifici ha accolto gli studenti, che si sono messi in gioco nella Categoria Q dedicata alle scuole secondarie di I grado. La giuria ha premiato la scuola capitanata dalla dirigente scolastica Anna Canestrella, assegnando una votazione di 98 centesimi. I docenti degli strumenti musicali plaudono i ragazzi per il loro grande impegno. Il programma li ha visti indossare sul palco i colori della bandiera italiana ed esibirsi in due celebri brani: "Over the rainbow" e la "Marcia turca" di Ludwig Van Beethoven.

L'orchestra era formata da 50 ragazzi dei plessi di Cittaducale e Santa Rufina delle classi prime, seconde e terze. Coinvolti i docenti Tiziana Frattali (fisarmonica), Cristina Micheli (clarinetto), Fabiola Tranquilli (chitarra) ed Ettore Rivarola (tromba). Assente per motivi professionali il Maestro Arturo Valiante (pianoforte) che si è occupato degli arrangiamenti e della direzione durante le prove orchestrali.

Presenti, in provincia di Perugia, anche i docenti Alessandra Moroni e Roberto Carapacchi, in prima fila per sostenere gli studenti.

«Il concorso andrà avanti fino a domenica con l’esibizione di solisti e piccole formazioni – ha spiegato dal comitato organizzatore Sara Dominici – Vogliamo offrire ai ragazzi l'occasione di mettersi alla prova e di avere esperienze di crescita, poiché questo permette loro di dire a sé stessi che hanno raggiunto il risultato per cui hanno lavorato».