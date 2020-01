© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Assessore alla Cultura del Comune di Rieti, Gianfranco Formichetti, comunica che sono aperte le iscrizioni alla Giuria Popolare della 12° edizione del Premio Letterario “Città di Rieti Centro d’Italia“. I moduli di adesione alla giuria popolare sono disponibili presso la Biblioteca Comunale, la Libreria Moderna (Via G. Garibaldi 244) e la Libreria Rieti (Via Roma 61).Il nuovo orario di apertura della Biblioteca è :Lunedì: 14.00-18.30Martedì: 9.00-13.30 / 14.00-18.30Giovedì: 9.00-13.30 / 14.00-18.30Venerdì: 9.00-13.30I libri scelti dal comitato tecnico-scientifico del Premio sono i seguenti (a fianco il calendario degli incontri):1. La sartoria di via Chiatamone di Marinella Savino Nutrimenti venerdì 21/02/20202. Almarina di Valeria Parrella Einaudi venerdì 13/03/20203. La casa degli specchi di Cristina Caboni Garzanti venerdì 03/04/20204. Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino - Minumum Fax venerdì 08/05/20205. L’impromissa di Chiara Ferraris Sperling & Kupfer venerdì 22/05/2020Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Comunale Paroniana alle ore 17,00.