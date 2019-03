© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Premio, dedicato al giovane Filippo Sanna, scomparso nel terremoto del 24 agosto 2016, si articola in un’unica sezione: Racconto inedito tematico. L'iniziativa è organizzata dall’associazione di promozione sociale “Il sorriso di Filippo”, con sede in Rieti alla via Pietro Boschi nr. 14. Per partecipare al Premio letterario nazionale "Filippo Sanna", il racconto, (in formato word, carattere Times New Roman, corpo 14), dovrà essere inviato per email all'indirizzo: associazioneilsorrisodifilippo@gmail.comLa partecipazione al Premio è gratuita mentre l'invio delle opere (giudicate da una giuria tecnica presieduta dallo scrittore Marcello Fois) dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2019.All'opera prima classificata verrà assegnato un Viaggio e soggiorno di una settimana in una città d’arte per due persone con ingresso in uno dei principali musei o luoghi di cultura. Al secondo Classificato, un Viaggio e soggiorno di cinque giorni in una città d'arte per due persone, al terzo classificato un Viaggio e soggiorno di tre giorni in una città d'arte per due persone.La cerimonia di premiazione avverrà si terrà a Rieti il 1° Giugno del 2019 presso il Teatro Flavio Vespasiano.