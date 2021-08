Premi Scopigno-Pulici, tra i premiati Conte, Lukaku, Maldini e Reina

Lunedì 2 Agosto 2021, 17:28

RIETI - La giuria ha deciso a chi verranno assegnati i premi Manlio Scopigno e Felice Pulici relativi alla stagione 2020/21. A comunicarlo è stata direttamente l'organizzazione attraverso una nota ufficiale. L'appuntamento per la Scopigno Cup è invece fissato per i giorni che vanno dal 31 agosto al 3 settembre prossimi. Gli eventi sono organizzati dall'ASD Scopigno Cup nell'ambito del progetto della Provincia di Rieti Pro Sport, iniziativa " Azione ProvincEgiovani ", UPI e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù.

Per quanto riguarda i premi, quello di miglior allenatore della Serie A va ad Antonio Conte, per aver riportato lo scudetto all'Inter. Miglior allenatore di Serie B a Fabrizio Castori, protagonista della splendida cavalcata della Salernitana culminata con la promozione in Serie A. Manager of the year a Paolo Maldini del Milan, mentre il titolo di presidente dell'anno va a Antonio Percassi dell'Atalanta. Passando ai giocatori, il migliore della scorsa stagione secondo la giuria è l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, il grande protagonista dello scudetto neroazzurro e capocannoniere del campionato. Il premio di miglior giocatore della Serie B va a parimerito a Davide Frattesi del monza e Samuele Ricci dell'Empoli. Roberto Samaden dell'Inter vince ancora una volta il premio come miglior direttore di settore giovanile, mentre come miglior allenatore premiato Fabrizio Piaccarretta della Roma. I premi Manlio Scopigno appena elencati verranno consegnati il 13 settembre prossimo, a partire dalle 17, presso l'Auditorium della Laga ad Amatrice.

Una settimana più tardi, il 20 settembre, presso la splendida cornice del Salone D'Onore del Coni, si terrà invece la consegna dei premi "Felice Pulici". Il titolo di miglior portiere della Serie A è andato a Pepe Reina della Lazio, mentre in Serie B trionfa Alberto Brignoli dell'Empoli.

Come detto, tra il 31 agosto ed il 3 settembre prossimi si disputerà anche la 29sima edizione della "Scopigno Cup": la grande novità, come aveva annunciato il patron Fabrizio Formichetti durante la conferenza stampa di lancio dell'evento, è che il premio di capocannoniere sarà intitolato a Paolo Rossi. L'altra novità riguarda anche gli e-sports: tutte le gare della Scopigno Cup saranno "replicate" in via videoludica e in diretta sulla piattaforma Twich.