RIETI - Si è tenuta ieri 16 maggio, presso la sala delle tesi della Sabina Universitas, Palazzo Dosi, la tradizionale cerimonia di consegna dei premi del Rotary Club Rieti, tesi di laurea 2019 "premio Rotaract" e "premio Interact" 2019.Il premio tesi di laurea Rotaract, relativo alle migliori tesi di laurea attinenti al territorio reatino, è stato conferito alla Dott.ssa Giulia Ranelli, dell' Università La Sapienza, Facoltà Lettere e Filosofia, Corso Archeologia, con la Tesi Modelli di insediamento nella piana di Rieti durante l'età del bronzo e la prima età del ferro; alla Dott.ssa Alessandra Boschetto, Università La Sapienza – Sabina Universitas, Facoltà Medicina e Odontoiatria, Corso Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia, con la Tesi Valutazione e sperimentazione di diversi protocolli TAC 64-slice in pazienti afferenti con dolore toracico acuto ad un DEA di primo livello “Ospedale San Camillo De Lellis” Rieti; alla Dott.ssa Francesca Petrangeli, Università La Sapienza di Roma, Facoltà Ingegneria Civile e Industriale, Corso Ingegneria Edile – Architettura, con la Tesi Nuovo polo per le eccellenze gastronomiche nell'ex mercato coperto di Rieti ed alla Dott.ssa Maria Colafranceschi, Università degli Studi della Tuscia – Sabina Universitas, Facoltà Scienze Agrarie e Forestali, Corso Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste e della Natura, con la Tesi Il fenomeno incendi boschivi nel nostro paese.A Valentina Mercuri, studentessa del Liceo Elena Principessa di Napoli, è stato conferito il premio Interact, destinato a studenti delle medie inferiori e superiori, il cui premio è stato ritirato dal padre, trovandosi la studentessa impegnata all'estero per motivi di studio.La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani e del Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, che hanno consegnato i premi insieme a Francesco Maria Palomba, presidente del Rotary Club Rieti, Michele Ferrauto e Flavio Mancosu, presidente dei Club giovanili Rotaract ed Interact, nonché dal Direttore della Sabina Universitas Daniele Mitolo.Un attestato di merito è stato consegnato ala Liceo Scientifico Jucci, nella persona del professor Alessandro Pettinari, per aver partecipato al concorso nazionale dei Distretti Rotary Italiani “legalità e cultura dell'etica”.Il presidente del Club Reatino, Francesco Maria Palomba si è dichiarato molto soddisfatto dell'esito del concorso, che ha visto partecipare ben 16 neolaureati e ha ribadito la significatività di questi premi, conferiti nel mese di maggio, che è il mese che il Rotary International dedica alle nuove generazioni.