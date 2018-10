Ultimo aggiornamento: 13:24

RIETI - Successo per l'apertura gratuita al pubblico di Palazzo Vincentini (sec. XVI), sede della Prefettura di Rieti.Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Prefettura per la conoscenza e valorizzazione di un importante luogo d’interesse storico ed artistico del capoluogo, si sono recentemente svolte le prime visite guidate a Palazzo Vincentini, sede del Palazzo del Governo.L’evento di esordio si è tenuto lo scorso 21 ottobre, riscuotendo un grande successo di pubblico: i visitatori, accolti dal Prefetto Giuseppina Reggiani, sono stati allietati da un’esibizione di musica rinascimentale-barocca, eseguita dal soprano Francesca Proietti e dal M° Edoardo Blasetti (liuto rinascimentale e tiorba); guidati poi da Barbara Tarani e dalla prof.ssa Anna Paola Salvi, restauratrice, hanno potuto visitare ed ammirare le sale di rappresentanza del Palazzo, la Loggia cosiddetta del “Vignola” ed infine la Sala del piano terra decorata nel 1931 dal pittore reatino Arduino Angelucci.La seconda visita, che si è svolta ieri 23 ottobre, ha visto protagonisti 28 alunni delle classi 5ªC e 5ªD della Scuola Primaria di Scandriglia dell’Istituto Comprensivo Statale “F. Ulivi” di Poggio Moiano, accompagnati dai docenti Sara Pelagalli Figorilli, Elena Rinaldi, Paola Giangiuli, Patrizia Bustini e Elisabetta Angeloni.Ad accoglierli, rivolgendo loro il suo saluto di benvenuto, il Prefetto dott.ssa Giuseppina Reggiani, ed il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti, dott. Giovanni Lorenzini, che ha inteso contribuire alla promozione ed organizzazione di questo incontro, cui seguiranno altri momenti per le scuole della provincia e del capoluogo aderenti all’iniziativa. La dottoressa Luisa Cortesi, Viceprefetto Vicario, ha illustrato ai ragazzi i principali compiti ed attività del Rappresentante del Governo, soffermandosi sulle importanti funzioni di coordinamento che il Prefetto svolge in ambito provinciale, con particolare riferimento ai temi dell’ordine e della sicurezza pubblica, della protezione civile e dell’immigrazione.L’incontro è proseguito con la visita guidata che ha permesso agli studenti di apprezzare le bellezze artistiche del Palazzo. Hanno offerto la loro collaborazione la prof.ssa Anna Paola Salvi, restauratrice, e il dott. Lorenzo Samperna, che sta svolgendo un tirocinio curriculare in Prefettura. Oltre alle visite guidate rivolte alla cittadinanza ed alla scuola, la Prefettura svolgerà prossimamente incontri dedicati al mondo della terza età; le visite saranno abbinate ad un momento su temi istituzionali, in continuità con i precedenti eventi info-formativi promossi dal “Comitato di coordinamento per la prevenzione dei reati di truffe finanziarie”, istituito presso questa stessa Prefettura.Le visite guidate aperte alla cittadinanza si ripeteranno gratuitamente la terza domenica del prossimo mese di novembre, previa prenotazione all’indirizzo email prefettura.rieti@interno.itPer informazioni, consultare il sito http://www.prefettura.it/rieti/multidip/index.htm oppure scrivere all’indirizzo e-mail prefettura.rieti@interno.it.